Max Verstappen com a “pole position” no GP da Grã-Bretanha

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou neste sábado a sétima "pole position" da temporada, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, a 11.ª ronda de 2023.

O actual campeão mundial fez o seu melhor tempo, com 1m26,72s, deixando o britânico Lando Norris (McLaren) em segundo lugar, a 0,241 segundos, com o australiano Óscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 0,372.

Esta foi a sétima "pole" em dez corridas realizadas na temporada para Max Verstappen, a 27.ª da carreira e quinta consecutiva. "Sabemos que temos um carro rápido, pelo que temos de ir a 100%", frisou Verstappen, no final de uma sessão que começou com chuva, mas que viu a pista secar à medida que o tempo passava.

Desta vez, os Ferrari bateram os dois Mercedes, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a ficar no quarto lugar, a 0,416 segundos, com o seu companheiro de equipa, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), em quinto, a 0,428.

O britânico George Russell (Mercedes) foi o sexto, seguido do companheiro de equipa e compatriota, Lewis Hamilton.

Pior sorte teve o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que não foi além da 16.ª posição, apesar de ter sido o segundo mais rápido nos treinos livres.

No domingo, disputa-se a corrida do GP da Grã-Bretanha.

Max Verstappen chega a esta prova na liderança do campeonato, com 229 pontos, contra os 148 de Sérgio Pérez, que é segundo.