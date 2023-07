Em Maio, disseram Logo Se Vê e agora dão-nos a ouvir Gigantes. São os Napa.

O primeiro álbum, Senso Comum, lançado em 2019, ainda o gravaram como Men On The Couch, mas o segundo, Logo Se Vê, publicado em Maio passado, já trouxe o nome que em definitivo decidiram dar à banda: Napa. Grupo nascido na Madeira, em 2013, os Napa são um quarteto formado por Francisco Sousa (guitarra), Guilherme Gomes (voz e guitarra), João Rodrigues (baixo) e Tiago Rodrigues (bateria). No novo álbum, com onze canções, participaram um quarteto de cordas, um trio de sopros, um coro e uma secção de percussão, além de duas cantoras: Beatriz Pessoa, em Gigantes; e Silly, em Assim, sem fim. Nascidos, segundo a sua biografia oficial, “entre a energia dos Arctic Monkeys e Red Hot Chilli Peppers, o à-vontade dos Beatles e a sensibilidade de Caetano Veloso e Tom Jobim”, os Napa já lançaram três singles e videoclipes do novo álbum, a começar por Assim, sem fim (com Silly), em Abril, seguindo-se Luz no túnel, em Maio, e, por fim, Gigantes, com design e animação de Teresa Arega, em Junho. Edição de autor com distribuição da Universal, Logo Se Vê tem vindo a ser apresentado ao vivo em diversos palcos. Depois do Festival Aqui Acolá, na Madeira (Maio), e do Musicbox lisboeta (Junho), os Napa actuam estes sábado, 8 de Julho, no M.Ou.Co. (Porto) regressando à Madeira em Julho, para o Summer Opening (dia 21, Funchal). Dia 11 de Agosto estarão no Festival Altear, no Porto Santo.