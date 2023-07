Fim-de-semana na TV: histórias trágicas, ilhas selvagens e bailado

CINEMA

A Cidade Perdida de Z

Fox Movies, sábado, ​21h15

Em 1906, o inglês Percy Fawcett inicia uma série de expedições à América do Sul para cartografar fronteiras para a Royal Geographic Society e compreender as culturas indígenas. Mas Fawcett era obcecado com a ideia de descobrir as extraordinárias cidades de que falavam os conquistadores espanhóis quando chegaram às Américas. Em 1925, convidou Jack, o filho mais velho, para uma missão em busca da "cidade perdida de Z". Cruzando lendas com registos históricos, esta ficaria algures no Mato Grosso (Brasil). Antes de partir, deixou uma nota a dizer que ninguém o deveria tentar resgatar. A sua última mensagem foi recebida a 29 de Maio de 1925, quando telegrafou à mulher explicando que ia entrar num território inexplorado, na companhia de Jack e de Raleigh Rimmell, um amigo. Adaptação da obra de não-ficção escrita pelo jornalista norte-americano David Grann. Realização e argumento de James Gray (A Emigrante). O elenco conta com Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland e Matthew Sunderland, entre outros.

Harry Potter e a Pedra Filosofal

AXN, sábado, ​21h55

Filme que abre especial Harry Potter, que terá sessões duplas nos sábados de Julho (a seguir, passa também Harry Potter e a Câmara dos Segredos). A primeira adaptação dos livros da escritora britânica J.K. Rowling (hoje em dia, rodeada de controvérsia pelas suas opiniões anti-trans). Órfão de pai e mãe, Harry vive com os tios. À beira de completar 11 anos, há coisas estranhas que lhe vão acontecendo. Tudo é explicado depois de receber uma misteriosa carta. E assim descobre que é um feiticeiro conhecido em todo o mundo mágico por um feito lendário que performou em bebé. Os cenários e o guarda-roupa valeram duas nomeações para os Óscares, com a terceira para a música de John Williams.

Nazarín

TVCine Edition, sábado, ​22h

Ainda usufruindo do Especial Clássicos: Luis Buñuel, hoje está na ementa Nazarín, num retrato de um padre que tenta, de forma dedicada, viver segundo os preceitos de Cristo, o que lhe trará muitos dissabores, incluindo violência e prisão. Adaptado de um romance de Benito Pérez Galdós, que foi proibido em Portugal, um filme que despertou polémica na sua estreia. Com Francisco Rabal, Marga López e Rita Macedo nos principais papéis.

A Outra Margem

RTP2, sábado, ​0h00

Ricardo (Filipe Duarte) é um travesti que perdeu o gosto pela vida depois da morte do namorado. É então confrontado com a alegria de viver de Vasco (Tomás Almeida), o seu sobrinho, um adolescente com Síndrome de Down, que conhece quando regressa à cidade natal que abandonou há anos. Realizado por Luís Filipe Rocha (A Passagem da Noite, Adeus, Pai), A Outra Margem foi apresentado no Festival de Montreal onde Filipe Duarte e Tomás Almeida foram distinguidos ex-aequo com o prémio de melhor actor pelas suas interpretações comovedoras. Para o realizador, tratar estes temas que é uma forma de "Iluminar e exibir a humana normalidade dos ''anormais'' é confrontar os ''normais'' com a sua própria e íntima ''anormalidade''. É propor uma ponte de compreensão entre as duas margens".

As Pontes de Madison County

AXN White, domingo, 21h25

Enquanto o marido e os filhos estão fora, Francesca (Meryl Streep) é abordada por Robert Kincaid (Clint Eastwood), um fotógrafo ao serviço da revista National Geographic que lhe pede indicações. Depois de explicar que está a fazer uma reportagem fotográfica sobre as pontes locais, Francesca aceita acompanhá-lo na visita. A inocente decisão vai alterar por completo a sua vida.

Três Mil Anos de Desejo

TVCine Top, domingo, 21h30

Numa viagem a Istambul, Alithea Binnie, uma solitária académica britânica, encontra um djinn, um génio, que lhe oferece três desejos para ele se libertar. Especialista em mitologia e história, ela suspeita das intenções dele. Alithea sabe quantas histórias existem sobre génios que enganam as pessoas a quem concretizam desejos. Além disso, também duvida da própria existência dele. Para a convencer, o génio começa a contar-lhe histórias do seu passado e de como acabou preso numa garrafa. Nos papéis principais desta co-produção australiana e americana, Idris Elba e Tilda Swinton. Um filme de George Miller, criador das sagas Mad Max e Happy Feet, além de realizador de As Bruxas de Eastwick ou Babe - Um Porquinho na Cidade, baseado num conto da britânica A. S. Byatt.

Aquaman

AXN, domingo, 21h55

Fruto do amor entre um humano e a rainha da Atlântida, Arthur Curry viveu toda a sua vida na superfície terrestre. Com uma estranha capacidade de comunicar com criaturas aquáticas e manipular marés, ele sempre se sentiu diferente de todos em seu redor. Até que um dia é contactado por Mera, uma jovem atlante que lhe diz que Orm, seu meio-irmão e actual rei da Atlântida, está decidido a reunir os governantes dos sete mares e atacar o mundo à superfície antes que a poluição os destrua. Para o impedir, Arthur tem de assumir o trono, proteger o seu povo, e evitar uma catástrofe sem precedentes que ameaça a extinção de todos. Com realização de James Wan (Insidious, The Conjuring) e Jason Momoa a interpretar o papel de Aquaman, o filme conta também com a participação de Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman.

Stardust - O Nascer de Uma Estrela

RTP1, domingo, 0h00

Em 1971, o cantor e compositor inglês David Bowie faz uma digressão pelos EUA, para promover The Man Who Sold the World, o seu novo disco. Cheio de inseguranças e medo de enfrentar plateias, Bowie decide inventar uma “persona” artística: Ziggy Stardust, uma estrela do rock 'n' roll alienígena e andrógina, que ali chega quando não restam mais do que cinco anos de existência ao planeta Terra. Ziggy Stardust tornou-se um sucesso retumbante e viria a ser considerada a sua maior criação dessa fase. Em 1973, David Bowie decide dar-lhe um fim: vítima da sua própria fama, Ziggy Stardust suicida-se. Com as actuações de Johnny Flynn, Marc Maron e Jena Malone.

DOCUMENTÁRIO

Segredos Selvagens das Baleares

Odisseia, domingo, ​16h

Série documental em estreia que passará aos domingos até dia 30 de Julho. Uma exploração da fauna e flora das Ilhas Baleares que se mantém, apesar da população humana, um enclave crucial para inúmeras espécies e habitats ao longo do ano. Seja durante um outono cheio de biodiversidade, um inverno de letargia ou um verão de sob

BAILADO

Festival ao Largo - CNB: Symphony of Sorrows/ Cantata

RTP2, sábado, ​22h

A Companhia Nacional de Bailado dança os movimentos da Symphony of Sorrows e da Cantata, respectivamente, dos coreógrafos Miguel Ramalho e Mauro Bigonzetti. O primeiro é denso, soturno, sobre a superação das trevas. O segundo, uma reflexão sobre tradições e musicais italianos populares.

MÚSICA

Brian & Roger Eno em Direto da Acrópole de Atenas

RTP2, domingo, ​23h05

Dois irmãos músicos em estreia no seu primeiro espectáculo ao vivo juntos. Ocorreu em Agosto de 2021 e faz parte do Festival de Atenas e Epidauro, na Grécia. Brian e Roger Eno deslumbraram com as suas paisagens musicais atmosféricas de produções, incluindo bandas sonoras cinematográficas e televisivas. Uma ocasião de ouro para ver o reservado mas lendário Brian Eno no palco.

DESPORTO

Futebol: Campeonato da Europa Sub-21

RTP2, sábado, ​16h52

Directo. Esta tarde, voltamos ao Campeonato da Europa Sub-21 para a grande final, que será disputada entre Inglaterra e Espanha.

World Bike Tour - Lisboa

RTP1, domingo, ​11h e 14h15

Uma tour de bicicleta por Lisboa que junta a prática desportiva saudável e o gosto por uma mobilidade na cidade não poluente. Transmitido em directo, é um passeio sem competição, que percorre 19km desde a Praça do Comércio, em Lisboa, à Praia da Torre, em Oeiras.

Ginástica: Taça do Mundo de Trampolins 2023

RTP2, domingo, ​17h30

A cidade portuguesa de Santarém recebe o evento da Taça do Mundo de Trampolins, que reúne na cidade os melhores 400 ginastas do mundo, em representação de 35 países dos cinco continentes. Este é um resumo das provas e actividades.

INFANTIL

Dino Ranch

Panda, sábado, 15h30

Estreia (sábado e domingo) da série que nos permite acompanhar a vida no rancho da família Cassidy, onde, curiosamente, os dinossauros ainda existem.

Transformers: Rescue Bots

Panda Kids, sábado, 20h30

Estreia da primeira temporada (sábado e domingo) que segue as loucas aventuras de quatro jovens Transformers e os seus amigos humanos.