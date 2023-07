PSD desafia António Costa a “pôr ordem na casa” após 14.ª demissão no Governo

Secretário de Estado da Defesa exonerado não é obrigado a comparecer no Parlamento mas oposição espera que Marco Capitão Ferreira não falte à audição da próxima semana.

O deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira assinalou que a demissão do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, representa a 14.ª baixa no Governo e que está “envolto em suspeitas menos claras”. “O primeiro-ministro não se consegue desenvencilhar dos casos, casinhos e casões. É incapaz de se focar nos problemas dos portugueses”, apontou, desafiando António Costa a “pôr ordem na casa”.

Jorge Paulo Oliveira, que é coordenador do PSD na comissão parlamentar de Defesa, sustentou que a demissão de Marco Capitão Ferreira “não dispensa o escrutínio” dos casos em que está envolvido. O PSD aguarda pela audição parlamentar da próxima quarta-feira, que espera que aconteça apesar da demissão, mas não fecha a porta a vir a chamar ao Parlamento a ministra da Defesa.

A demissão não deve ser um argumento para o governante exonerado faltar à audição da próxima semana. "Essa circunstância não o desobriga nem o dispensa", sustentou Jorge Paulo Oliveira. À luz do regimento, um governante que já não esteja em funções não é obrigado a comparecer numa audição parlamentar a não ser que seja uma comissão de inquérito. Caso a audição seja numa comissão regular, o ofício que é remetido ao visado refere-se a um "convite" para a presença.

Antes, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), considerou que a demissão do secretário de Estado da Defesa mostra que “Marco Capitão Ferreira e o ministro João Gomes Cravinho [ex-titular da pasta] não tinham condições para sequer terem entrado neste Governo” tendo em conta os casos da “derrapagem do Hospital militar de Belém” e da “teia de corrupção” no ministério.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Rodrigo Saraiva sustentou que o problema da exoneração desta sexta-feira não fica confinado ao secretário de Estado. “O problema não é do Capitão, o problema é do general António Costa. Isto vem demonstrar que é dos motivos para a moção de censura” apresentada em Janeiro, afirmou, considerando que este é “mais um episódio de instabilidade” do Governo e que o executivo “não tem condições” para continuar.

Apesar de reconhecer que ainda não estão esclarecidos os motivos para a demissão, o líder da bancada liberal referiu-se aos vários casos em que Marco Capitão Ferreira esteve envolvido nos últimos anos e lembrou que está marcada uma audição do governante exonerado para a próxima semana para dar explicações sobre um contrato de assessoria que executou em quatro dias no valor de 61 mil euros. Perante a audição já aprovada esta quarta-feira, a requerimento do Chega, Rodrigo Saraiva questionou sobre se a demissão será uma "fuga para a frente" ou se o governante percebeu que "o PS lhe ia tirar o tapete".

Se o PSD ainda espera pelos esclarecimentos de Marco Capitão Ferreira, o Chega, por seu turno, decidiu não aguardar pela audição da próxima semana e anunciou que vai pedir para ouvir também a ministra da Defesa, Helena Carreiras, por ainda recentemente ter defendido que Marco Capitão Ferreira "tinha condições para se manter" no Governo.

André Ventura, líder do Chega, pôs a tónica na necessidade de ouvir a ministra mas sublinhou que espera que a demissão não seja "impeditiva" para a vinda do ex-governante ao Parlamento.

Por outro lado, na mesma linha de outros partidos da oposição, Ventura considerou ser “degradante que o Governo continue a enrolar nestes casos e estar focado na sua desagregação interna”. “O primeiro-ministro, hoje, em vez de governar estará preocupado em substituir o secretário de Estado”, observou.

Governo "distraído" com casos

Pelo Bloco, a deputada Joana Mortágua também considerou que a demissão era “o desfecho previsível” dada a “sucessão de casos” em que Marco Capitão Ferreira está envolvido.

A bloquista lembrou que “o questionário que o primeiro-ministro impôs aos membros do Governo para evitar casos e casinhos era uma história para crianças.”

Joana Mortágua fez igualmente uma leitura mais global sobre mais esta saída de um membro do executivo. “Um Governo que está envolvido em permanentes casos está demasiado distraído para governar o país”, afirmou, referindo que se podia estar a discutir o programa Mais Habitação, a “falta de vagas nas creches e o envio de grávidas de risco para o privado” mas que o Governo está demasiado ocupado” com as polémicas internas.