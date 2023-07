Governo faz brainstorming e percorre o país para preparar debate do estado da nação

Costa convocou um Conselho de Ministros informal para sábado em Sintra e o PS promove plenários com militantes e a presença de governantes em todos os distritos antes do debate parlamentar.

É uma espécie de toque a reunir do Governo e dos militantes socialistas em seu redor: António Costa marcou para este sábado um Conselho de Ministros informal em Sintra para fazer uma espécie de brainstorming político de balanço e relançamento do trabalho governativo e, ao mesmo tempo, o PS preparou uma série de plenários de militantes em todos os distritos do país com a presença de membros do Governo para os próximos dias.

A reunião informal de sábado do Governo é uma reunião de trabalho sem qualquer agenda concreta e destina-se a fazer uma reflexão sobre o trabalho feito e a estratégia, prioridades e linhas de acção do executivo após as férias de Verão. A exemplo, aliás, do que o executivo fez no ano passado, mas já depois do debate do estado da Nação no Parlamento.

Este ano, após 14 demissões, uma comissão de inquérito e uma sucessão de "casos e casinhos", a opção foi antecipar esse debate e ajudar a prepará-lo, fazendo em simultâneo uma jornada de trabalho dos governantes no terreno. Ministros e secretários de Estado, num total de 14 membros do Governo, participam em plenários de militantes que vão decorrer em todo o país para preparar o debate sobre o estado da nação, marcado para o próximo dia 20.

O primeiro plenário de militantes realiza-se já esta sexta-feira e tem como convidado o secretário-geral-adjunto do PS, João Torres, que vai estar em Olhão, sendo a iniciativa organizada pela federação socialista do Algarve.

Para a sexta-feira da próxima semana, estão previstos sete plenários federativos em Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Santarém e Vila Real para os quais foram convidados ministros os Ambiente, Justiça, Agricultura, Saúde e os secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Planeamento e secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Já o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, vai ser o orador do plenário de Portalegre, marcado para o dia 13, promovido pela federal distrital.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, vai a Viana do Castelo, no dia 15, para fazer uma intervenção na sessão com os militantes do distrito. Dois dias depois, vão decorrer sessões em vários pontos do país. A ministra da Habitação vai estar numa iniciativa organizada pela Federação do Baixo Alentejo, o ministro das Finanças vai juntar-se aos socialistas de Braga, e a ministra da Coesão Territorial vai estar em Évora.

Por seu lado, a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares junta-se ao plenário de militantes organizado pela Federação da Área Urbana de Lisboa e Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, marca presença na sessão, organizada pela Federação Regional do Oeste.

Nesse mesmo dia, mas no Porto, é esperada a presença de Eurico Brilhante Dias, líder da bancada parlamentar do PS, e, em Setúbal, Mariana Vieira da Silva é a convida da sessão que a estrutura distrital socialista organiza para os militantes.

Os plenários que decorrem em todas as federações do partido, sob o lema “Governar a pensar nas pessoas”, são sobre o estado da nação, debate parlamentar que está agendado para o dia 20 deste mês.