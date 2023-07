ADSE – a proposta demagógica do PSD

Luís Montenegro (L.M.) apresentou recentemente um conjunto de propostas para a saúde, entre as quais a de transformar a ADSE num seguro universal de saúde generalizado a todos os portugueses. Contudo, não avançou em que moldes pretende concretizar esse alargamento. Esse seguro é obrigatório ou facultativo? Quanto se vai descontar nesse seguro? Os portugueses estão preparados para fazerem estes descontos? (é bom lembrar que os actuais beneficiários da ADSE descontam 3,5% sobre o ordenado/pensão por 14 meses, o que é mais gravoso, nomeadamente nos ordenados mais elevados, do que ter um seguro de saúde).

Quem não fizer esse seguro como pode aceder a cuidados de saúde? E como ficam os descontos para o IRS que abrangem, entre outros, os cuidados para a saúde, não havendo descontos específicos para o SNS?

Para quem, como L.M., surge todos os dias a atacar o Governo de António Costa sobre a falta de medidas de reforma do sector da saúde e do SNS, não descortino nenhuma proposta mais demagógica, ambígua e dissimulada do que esta do alargamento da ADSE à generalidade dos portugueses. Montenegro diz que Governo de Costa está “à deriva” e que o PSD vai guiá-lo em nome do interesse nacional. Tendo em atenção propostas como esta sobre a ADSE, tenho dúvidas se não é o guiador de L.M. que não está descompactado da realidade e se encontra à deriva no caminho para o interesse nacional. Ainda nos estampa a todos nós!

Carlos Antunes, Parede

​O ministro da Saúde sabe o que se passa no SNS?

Venho publicamente manifestar a minha indignação acerca do péssimo trabalho que o ministro da Saúde tem vindo a fazer e cada vez mais a denegrir o SNS (Serviços Nacional de Saúde), e nada faz para o melhorar. Longe disso. Certamente deve ter conhecimento do que se passa no Centro de Saúde de Odivelas. Os utentes, para conseguirem uma consulta, vão de madrugada, alguns levam as camas. Na hora de abertura do centro, as senhas distribuídas são poucas. Continuamos sem médicos de família. O que fazer?

Mário da Silva Jesus, Codivel

Odemira e Justiça

O artigo de 5 de Julho de João Miguel Tavares sobre a redução de penas dos GNR de Odemira inspira-me o seguinte comentário: que país preparamos para as novas gerações quando a justiça se mostra indiferente ao abuso praticado por militares que são pagos para cumprir e fazer cumprir a lei que nos governa e nos torna mais iguais? Temo pelo futuro do nosso país com tal Justiça tão permissiva. Pactuar com o crime é prenúncio de opressão, violência e injustiça. A História está cheia destes exemplos.

José Carlos Almeida, Aveiro

As pombinhas brancas

O relatório preliminar da CPI sobre a TAP mostra mais uma vez como o pombal socialista continua pululando de pombinhas brancas, impolutas, sem mácula, sem culpa, sem pecado. É tão repousante ver tantos políticos, quais pombinhas alvas, livres de qualquer responsabilidade. A gente quase compreende a proverbial teimosia do primeiro-ministro em não substituir membros do Governo. Para quê, se todos aparentam a brancura inocente lavada com Omo?! Lembram-se do Jorge Coelho? Por muito menos (do que incêndios de 2017, roubos de armas, atropelo na auto-estrada, indignidade das actuações no Ministério das Infra-Estruturas...), pediu ele a demissão, assumindo responsabilidade política aquando da queda da ponte de Entre-os-Rios. Então agora não há evidências da governamentalização da TAP?! Como?! Acreditarão as pombinhas níveas que o povo é cego e estúpido?

J. Sousa Dias, Ourém

Falsidade em tempo de guerra

José Teixeira Fernandes criticou, no PÚBLICO de 5 de Julho, o modo como “a generalidade da imprensa ocidental ficou satisfeita com a explicação ucraniana” dada para o brutal assassinato de civis num restaurante em Kramatorsk (no que adiante qualifica como “omissão informativa ocidental”). Cita Tass e Sputnik International (que devem ser, aos dias de hoje, tão imparciais como a Duma), justificando o acto hediondo com a existência no local de “não apenas a liderança da 56.ª Brigada de Infantaria Motorizada da Ucrânia, mas também outros (etc.) que jantavam no restaurante em questão”. Felizmente, Héctor Abad Faciolince (que, infelizmente, se encontrava no restaurante bombardeado) esclareceu, de modo comovente, no mesmo número de jornal, o que se passou, confirmando o que Teixeira Fernandes propõe: não aceitemos tudo o que lemos como bom. Mas talvez alguém (o povo ucraniano? Aqueles que estiveram no restaurante?) merecesse um pedido de desculpas.

José Luís Saldanha, Cascais