O à-vontade com que os deputados acham que nos podem tomar por parvos

Há sempre algo de admirável num modelo que obriga os deputados a recearem mais o povo que os elege do que o líder que os escolhe. O contrário, comprovadamente, é o que sucede no nosso Parlamento.

Aquilo a que uma comunidade política deve aspirar, disse-o John Adams, é a ser governada por leis, não por homens. Parece uma tautologia ociosa, porque ser governado por leis é ser governado pelos homens que as fazem. Mas o sentido do que o segundo Presidente dos Estados Unidos quis dizer é que só há uma forma de evitar que o exercício do poder seja privatizado em nome do arbítrio e dos interesses de uma minoria, e essa forma é a sujeição do poder aos limites da Justiça impostos na Lei.