Uma questão de honra... e de bom senso

O dia começou com uma nota seca e curta do gabinete do primeiro-ministro a anunciar que propunha ao Presidente da República “a exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional, a pedido do próprio”. Sabemos que António Costa não aceita facilmente demissões na hora ou sob pressão pública, por isso, foi lógico inferir que havia algo mais grave a acontecer.

Soubemos, horas depois, que afinal Marco Capitão Ferreira se demitia após ter havido buscas policiais na sua residência e no Ministério da Defesa Nacional, por “suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas, designadamente corrupção e participação económica em negócio”. Os actos que acabariam por ditar a sua constituição como arguido no âmbito da Operação Tempestade Perfeita terão sido “praticados entre 2018 e 2021”, de acordo com o comunicado do ministério.

Semanas antes, o mesmo governante tinha sido notícia por causa de um contrato de assessoria, com uma vigência de 60 dias e no valor de 50 mil euros mais IVA, que o próprio assinou em 2019 com a Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, à data liderada por Alberto Coelho — um dos envolvidos nesta mesma operação judicial. O ex-secretário de Estado chegou, inclusivamente, a ser chamado a dar explicações sobre o assunto no Parlamento, negando ter acumulado a assessoria com o cargo de gestor público.

Marco Capitão Ferreira entrou no Governo em Março de 2022, meses antes de ter sido aprovado um questionário de verificação prévia com mais de 30 perguntas às quais teriam de responder os membros do executivo, sob compromisso de honra. O agora ex-governante não chegou a responder ao inquérito depois da nomeação, porque António Costa decidiu que ele não se aplicaria aos membros da equipa que já estavam em funções, contra algumas opiniões em sentido contrário, incluindo a de Marcelo Rebelo de Sousa.

Na altura em que a resolução foi aprovada pelo Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva assumiu que o grande objectivo era haver "um mecanismo" para "antecipar problemas", sem ser um "processo de investigação". Nunca estiveram previstas duas coisas: que as respostas fossem tornadas públicas ou que o governante fosse alvo de sanções no caso de prestar informações falsas.

O questionário está em vigor, mas na realidade não servirá para antever eventuais problemas causados pela maior parte dos actuais governantes (porque não se lhes aplica). Os problemas existem e vão continuar a existir porque não há nenhum inquérito que faça todas as perguntas que seriam necessárias para evitar este tipo de exonerações — para isso há o bom senso. O questionário é um exame de consciência prévio (sem perguntas sobre actos menos próprios que possam ter sido praticados) e, como tal, só funciona se o respondente tiver noção dos problemas que a sua situação patrimonial, fiscal ou judicial pode suscitar. O que faz é responsabilizá-lo directamente — e à sua honra — quando algo corre mal. E, claro, alivia a pressão sobre o chefe do Governo. É para isso que serve?