O regresso dos "grandes" e as expectativas das selecções

A semana em que foi divulgado o calendário da Liga portuguesa 2023-24 é também a semana em que se completa o quadro do regresso à acção dos tradicionais "grandes" do futebol português. O FC Porto iniciou os trabalhos nesta sexta-feira, com uma sessão matinal no Olival, e tem o primeiro jogo de preparação aprazado para dia 19, ante o Portimonense, juntando-se assim a Benfica (que a partir de domingo inicia um estágio em Inglaterra, com o primeiro jogo marcado para dia 12, frente ao Southampton) e Sporting (que medirá forças com o Genk a 19 de Julho, no âmbito de um estágio em Lagos que começa no dia 15).

No âmbito das selecções, Portugal realiza esta noite (20h45) o último jogo de preparação antes da partida para a Austrália/Nova Zelândia, onde decorrerá o Mundial feminino a partir de dia 20. No Estádio do Bessa, que já tem lotação esgotada, a selecção nacional enfrenta a Ucrânia com a garantia de que fará história fora das quatro linhas: o recorde de assistência registado até à data é de 11.055 espectadores, num jogo-treino com o País de Gales, em Guimarães, um registo que será ultrapassado nesta sexta-feira.

Em grande plano no Campeonato da Europa de sub-19, a selecção portuguesa já reservou um lugar nas meias-finais da prova, mas tem ainda um jogo para concluir a fase de grupos. Depois dos triunfos sobre a Polónia (2-0) e sobre a Itália (5-1), Portugal mede forças com a anfitriã Malta (domingo, às 17h), antes de lutar por uma vaga na final, num dos dois encontros marcados para quinta-feira. De resto, esta é uma boa oportunidade para reeditar a campanha de 2018, que terminou com a conquista do torneio pela quarta vez (os outros troféus foram alcançados em 1961, 1994 e 1999) na história dos sub-19 portugueses.

No mundo motorizado, o destaque vai para o Mundial de Fórmula 1, que neste fim-de-semana assenta arraiais em Silverstone. No Grande Prémio da Grã-Bretanha, a 10.ª paragem do calendário de 2023, a pergunta que paira no ar é a mesma que tem surgido no paddock desde o início da época: alguém será capaz de, pelo menos, atrapalhar a cavalgada triunfante da Red Bull? A escuderia austríaca venceu todas as provas até à data e Max Verstappen leva já cinco triunfos consecutivos. Para acompanhar o novo capítulo a partir das 15h de domingo.

Das quatro para as duas rodas e para o asfalto francês, o Tour prepara-se para entrar na segunda semana de prova. Sob o prisma individual, o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) tem dado cartas, ao conquistar três das sete etapas até agora realizadas (todas elas de perfil plano), mas a camisola amarela é envergada pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que conta com 25 segundos de vantagem sobre Tadej Pogacar (UAE) na classificação geral.

No torneio de Wimbledon, que já não conta com o português Nuno Borges, um dos pontos altos do dia é o encontro (inédito na relva) entre Stan Wawrinka e Novak Djokovic. O registo de encontro entre os dois é francamente favorável ao sérvio (20-6), mas Wawrinka venceu quatro dos últimos cinco duelos realizados em Grand Slams, com destaque para as finais de Roland Garros (2015) e US Open (2016). O que confere interesse acrescido a este embate da terceira ronda, marcado para o final da tarde.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

A apresentação de Di María, um regresso que está a gerar euforia no Benfica.

O calendário da I e da II Ligas para 2023-24, com o primeiro clássico à 7.ª jornada.

A época de afirmação de Rafael Leão entre os goleadores portugueses nas Big 5.

Vic Seixas, um nome português na longa história do torneio de Wimbledon.