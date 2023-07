ONG denunciam aumento “alarmante” do número de violações e raptos devido à guerra no Sudão

As Nações Unidas dizem que o risco aumenta especialmente quando as mulheres e raparigas se deslocam à procura de locais seguros.

O conflito entre facções militares no Sudão provocou um aumento dos casos de violação e rapto de mulheres e raparigas, algumas com apenas 12 anos de idade, disseram várias agências de ajuda humanitária.

Os números de adolescentes sexualmente agredidas e violadas por combatentes armados são “alarmantes”, disse a ONG Save the Children num comunicado na sexta-feira, enquanto as Nações Unidas relataram um "aumento acentuado" da violência de género.

A guerra no Sudão, que rebentou a 15 de Abril, é travada entre o Exército, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla inglesa), chefiadas pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido por Hemedti, após um desentendimento sobre os planos de transição para um regime civil. Os combates têm-se concentrado na capital, Cartum, e na região ocidental de Darfur.

A unidade de Combate à Violência contra as Mulheres (CVAW) do Governo sudanês estima que as dezenas de casos de violação resultantes do conflito que foram registadas sejam apenas 2% do total real de casos.

"Sabemos que os números oficiais são apenas a ponta do icebergue. Há crianças com apenas 12 anos a ser alvo de violência devido ao seu género, à sua etnia e à sua vulnerabilidade", afirmou o director da Save the Children no Sudão, Arif Noor, em comunicado.

Alguns pais estão a casar as suas filhas muito novas para tentar protegê-las de mais abusos, disse Noor.

Há também relatos de raparigas que foram sequestradas durante vários dias enquanto eram vítimas de abusos sexuais, e informações sobre violações em grupo de mulheres e raparigas.

"Os prestadores de cuidados de saúde, os assistentes sociais, os conselheiros e as redes de protecção na comunidade no Sudão alertaram para um aumento acentuado das denúncias de violência de género, à medida que as hostilidades continuam em todo o país", afirmaram, esta semana, várias agências das Nações Unidas numa declaração conjunta.

"A denúncia de violações e a obtenção de apoio são também dificultadas, se não mesmo impossibilitadas, pela falta de electricidade e de ligações, bem como pela falta de acesso humanitário devido à situação de segurança volátil."

A CVAW também relatou uma escalada nos casos de rapto de mulheres e raparigas, especialmente em Cartum, citando vários casos recentes pelos quais responsabilizava os combatentes das RSF.

As RSF não abordaram directamente as acusações de agressão e violência sexual, mas afirmaram que aqueles que cometerem abusos serão responsabilizados.

A ONU estima que 4,2 milhões de pessoas correm o risco de sofrer violência devido ao seu género, um número que era de 3 milhões antes do início do conflito, em meados de Abril. O Sudão tem uma população de 49 milhões de habitantes.

Mais de 2,9 milhões de pessoas saíram das suas casas devido ao conflito no Sudão, incluindo cerca de 700 mil que fugiram para os países vizinhos.

Algumas mulheres estão a chegar grávidas em resultado de violação, segundo a agência de refugiados das Nações Unidas.