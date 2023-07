Deputados aprovam reforma fiscal histórica no Brasil

A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou na madrugada desta sexta-feira uma muito aguardada reforma fiscal que tem o objectivo de simplificar aquele que é um dos sistemas de tributação mais complexos em todo o mundo.

O texto da reforma legislativa foi aprovado em duas leituras por uma maioria sólida de deputados, incluindo 20 parlamentares do Partido Liberal (PL) do ex-Presidente, Jair Bolsonaro, que se tinha manifestado contra a emenda constitucional. O próximo passo é a votação pelo Senado federal, onde ainda poderá haver alterações antes da entrada em vigor.

A principal mudança da chamada reforma tributária é a unificação de cinco impostos que incidem actualmente sobre o consumo – tributados ao nível federal, estadual e municipal – seguindo o modelo comum do IVA, tal como existe em Portugal e na maioria das economias ocidentais, por exemplo.

Há mais de três décadas que se debate no Brasil a reformulação do sistema fiscal criado nos anos 1960 durante a Ditadura Militar e que é considerado complexo, pouco eficiente e caro. No entanto, as inúmeras tentativas de fazer avançar um processo de reforma do sistema tributário foram falhando, frequentemente embatendo contra os interesses políticos a nível estadual e local.

A complexidade do sistema fiscal brasileiro é também vista como um dos grandes entraves à entrada de empresas estrangeiras no país.

Uma empresa brasileira de média dimensão dedica aproximadamente 1500 horas apenas ao cumprimento das suas obrigações fiscais perante o Estado a cada ano, de acordo com o Banco Mundial, um valor muito acima do que é geralmente despendido noutros países desenvolvidos. Em Portugal, por exemplo, uma empresa necessita de 243 horas para o mesmo efeito.

A aprovação na Câmara dos Deputados representa uma vitória para o Governo de Lula da Silva, sobretudo para o ministro das Finanças, Fernando Haddad, que se empenhou nas últimas semanas nas negociações que incluíram deputados e governadores. “Depois de décadas, aprovámos uma reforma tributária. Democraticamente. Parecia impossível. Valeu lutar!”, escreveu Haddad nas redes sociais, pouco depois da votação.

Horas antes, o Presidente Lula da Silva também já tinha saudado a aprovação iminente da reforma, embora reconhecendo que o projecto não é o ideal. “Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem. Nós não somos senhores da razão”, afirmou.

A necessidade de uma reforma no sistema fiscal tornou-se praticamente consensual entre a classe política, economistas e empresários. Porém, um grupo de governadores, liderado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um aliado de Bolsonaro, tinha vindo a manifestar-se contra alguns aspectos do projecto legislativo que, na sua óptica, vêm retirar capacidade de arrecadação de impostos aos governos estaduais.

Na véspera da votação, no entanto, Freitas participou num encontro do PL em que sublinhou a importância de se aprovar a reforma, tendo chegado a ser interrompido por Bolsonaro e vaiado por alguns dos presentes, de acordo com a imprensa brasileira. O episódio expôs o confronto interno que se trava no seio do bolsonarismo entre o governador paulista, visto hoje como o político mais destacado para liderar este sector ideológico, e a ala mais ideológica.

Apesar do consenso acerca da reforma, a sua aprovação na Câmara dos Deputados obrigou o Governo a abrir novamente os bolsos. Nos dias que antecederam a votação parlamentar, o Executivo libertou nada menos do que 7,5 mil milhões de reais (1,4 mil milhões de euros) em emendas financeiras para garantir o apoio de deputados e senadores, sobretudo pertencentes às bancadas do “centrão” cujo respaldo às iniciativas legislativas governamentais depende de uma negociação constante.