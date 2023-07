Lisboa: “Sem condições” para ter casas acessíveis, Palácio Pombal outra vez à venda

As antigas instalações da Escola Superior de Dança (ESD), do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), abandonadas à pressa em 2018 devido à falta de condições para alunos, professores e funcionários, estão outra vez à venda, depois de uma primeira tentativa de alienação, em Fevereiro passado, não ter recebido qualquer proposta. A segunda abriu no final do mês passado e repete o critério de adjudicação à oferta com o valor mais elevado tendo por referência o montante base de 10 milhões de euros, o mesmo de há cinco meses. As candidaturas para a compra de uma das três partes do Palácio Pombal, classificado como Imóvel de Interesse Público, podem ser efectuadas até 4 de Agosto.

