Hat-trick de Jasper Philipsen na Volta a França

Depois dos Pirenéus, o regresso dos sprinters numa chegada com história a Bordéus e com um vencedor insuspeito.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunink) venceu esta sexta-feira ao sprint, pela terceira vez nesta 110.ª edição, a sétima etapa da Volta a França, a mais plana entre as 21 do Tour, com quase 170 km percorridos em 3h46m28s pelo pelotão de 172 ciclistas à partida de Mont-de-Marsan, e com chegada - após 13 anos de ausência do calendário - a Bordéus.

O belga Philipsen bateu sobre a meta o britânico Mark Cavendish (Astana) - precisamente o último a vencer em Bordéus - e ainda o eritreu Biniam Girmay (Intermarché), reforçando a liderança da classificação por pontos.

Fora desta luta, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE) mantiveram distâncias, com o ciclista dinamarquês a conservar a camisola amarela conquistada na véspera.

O dia teve uma fuga em que o português Nélson Oliveira (Movistar) tentou seguir com Mathieu Burgeaudeau (TotalEnergies), Jonas Abrahamsen (Uno-X) e Simon Guglielmi (Arkea), o único que não se arrependeu logo nos minutos iniciais e pedalou isolado até pouco mais de 30 quilómetros da meta.

A fuga, que chegou a dispor de sete minutos aos 20 quilómetros, foi perdendo força e nem os novos líderes Pierre Latour e Nans Peters resistiram aos planos dos sprinters, tendo o pelotão pedalado junto nos últimos 3,5 quilómetros para assistir ao hat-trick de Philipsen.