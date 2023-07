Sexta na TV: do Triângulo da Tristeza à Estrada da Fúria de Mad Max

Há ainda Showgirls, Rosie – Uma Família Sem Tecto, The Ghost of Richard Harris, uma visita a territórios extremos e à raiz dos alimentos, e um filme da Barbie.

CINEMA

Mad Max: Estrada da Fúria

Fox Movies, 21h15

Num futuro pós-apocalíptico, perseguido por um passado doloroso, Max acredita que o único modo de sobreviver é não depender de ninguém para além de si próprio. Ainda assim, acaba por se juntar a um grupo de rebeldes liderados por Furiosa que, em fuga de uma cidadela tiranizada por Immortan Joe, libertou um grupo de mulheres escravizadas. Com realização, produção e argumento de George Miller – que criou a lendária personagem em 1979 –, um filme de acção de 2015 protagonizado por Tom Hardy e Charlize Theron. Vencedor de seis Óscares.

Triângulo da Tristeza

TVCine Top, 21h30

Carl e Yaya são modelos e influenciadores digitais. Quando são convidados para fazer uma viagem num cruzeiro de luxo, veem-se misturados com gente rica e extravagante. Entre os companheiros de viagem está um oligarca russo, um traficante de armas inglês e o capitão da embarcação, comunista e alcoólico. Mas tudo se complica quando o barco se afunda, arrastando os poucos sobreviventes para uma ilha deserta. E quando se dão conta de que a única pessoa que se sabe desenvencilhar naquele lugar inóspito é uma empregada da limpeza, a hierarquia do grupo inverte-se. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, uma comédia dramática com assinatura do sueco Ruben Östlund – o celebrado autor de Força Maior (2014) e O Quadrado (2017). O elenco conta com Harris Dickinson, Zlatko Buric, Charlbi Dean e Woody Harrelson, entre outros.

Rosie – Uma Família Sem Tecto

RTP2, 22h59

Rosie (Sarah Greene), uma mãe solteira irlandesa, é forçada a sair do apartamento que arrenda quando o senhorio decide vendê-lo. Como não consegue encontrar sequer um quarto que consiga pagar, vê-se obrigada a viver com os filhos no carro. Um filme de Paddy Breathnach (Viva) com argumento do prolífico escritor Roddy Doyle, vencedor do prémio Man Booker de 1993.

Showgirls

Fox Movies, 1h

Um thriller erótico e um clássico camp de Paul Verhoeven (RoboCop - O Polícia do Futuro, Instinto Fatal) que descobriu a fama ao longo dos anos, sendo hoje em dia considerado um filme merecedor de elogios pela sua sátira ao mundo cínico do showbiz. Seguimos a história de Nomi malone que chega a Las Vegas para tentar a sua sorte como dançarina. O seu percurso leva-a ao Stardust Casino e ao Cheetah’s Topless Club onde faz furor. Conhece, entretanto, Cristal, com quem terá uma relação tempestuosa. Aliás, tudo será tempestuoso (e sexy) no que toca às aventuras de Nomi.

DOCUMENTÁRIOS

De Raiz

Casa e Cozinha, 21h30

Estreia desta série que se debruça sobre os nossos hábitos inconscientes de consumo no nosso dia-a-dia. Da produção, à história, passando pela ciência por detrás dos alimentos, De Raiz foca-se no que é preciso para se produzir o que se consome.

The Ghost of Richard Harris

TVCine Edition, 22h

O primeiro filme a abrir o especial documentários Bastidores do Espectáculo, que ocupará as sextas-feiras de Julho no TVCine Edition, é The Ghost of Richard Harris, um documentário sobre um dos mais interessantes actores irlandeses da sua geração. A sua prolífica carreira durou cinco décadas e explorou diversos géneros do cinema. Realizado por Adrian Sibley, uma visão honesta pelas palavras, também, dos seus três filhos, os actores Jared e Jamie Harris e o realizador Damian Harris.

Viver em Território Extremo

Odisseia, 22h30

Uma série documental em estreia que procura ver como territórios com condições extremas — vulcões em erupção, glaciares, propensão a inundações, terramotos ou calor intenso — possuem mais facetas do que apenas a versão mais destrutiva que possa parecer à primeira vista. Há um lado deslumbrante e também de superação da adversidade que leva a inovações e progresso científico. Ao longo dos episódios (duplos), a cientista Heidi Sevestre mostra quais os benefícios que se podem colher.

INFANTIL

Barbie e os Golfinhos Mágicos

Panda, 8h

Barbie, e as irmãs, visitam Ken, enquanto ele faz um estágio em biologia marítima num resort. O que todos irão descobrir é a existência de um grupo muito especial de golfinhos.

DESPORTO

Futebol Feminino: Portugal x Ucrânia

RTP1, 20h37

A selecção nacional feminina defronta a Ucrânia no Estádio do Bessa, neste que será o último jogo de preparação antes do Campeonato do Mundo, que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia.