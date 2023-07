DGArtes: Concurso para zonas de baixa densidade cultural aberto até 28 de Julho

As candidaturas ao concurso de Arte e Coesão Territorial, do Programa de Apoio em Parceria da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), destinado aos territórios de baixa densidade cultural, abriram esta sexta-feira e terminam a 28 de Julho.

Este concurso, cuja dotação global é de um milhão de euros, "assume na sua estratégia metodológica a proposta de realização de projectos em territórios de menor densidade de actividade artística profissional", o que se traduz em 76 municípios localizados em 19 dos núcleos de unidades territoriais ou administrativas, "com excepção da Área Metropolitana de Lisboa".

De acordo com a lista disponível no Balcão das Artes deste organismo, que explica "dimensões, indicadores e critérios de classificação dos territórios de menor densidade de actividade artística profissional", são também excluídos concelhos do Alentejo Litoral e na Lezíria do Tejo, nas regiões Oeste e de Aveiro e na Área Metropolitana do Porto.

Por outro lado, são elegíveis 84,2% dos concelhos do Douro, 66,7% da Beira Baixa e de Trás-os-Montes (igual em ambas), que apresentam os valores mais elevados no território continental. No total, na repartição por região, são elegíveis 38,4% dos concelhos do Norte, 20% do Centro, 17,3% do Alentejo, 6,3% do Algarve, 52,6% dos Açores e 18,2% da Madeira.

"Podem candidatar-se projectos nas áreas das artes visuais (arquitectura, artes plásticas, design, fotografia e novos media), artes performativas (circo, dança, música, ópera e teatro), artes de rua e cruzamentos disciplinares, que se inscrevam predominantemente nos domínios da criação, programação e acções estratégicas de mediação", segundo a informação publicada no site da DGArtes.

Os projectos devem ter "duração mínima de 18 meses e máxima de 24 meses, ser executados entre 6 de Novembro de 2023 e 6 de Novembro de 2025", e têm de "prever obrigatoriamente uma acção ou uma actividade, presencial e pública, em cada um dos anos de execução", que podem ser complementadas em meios digitais.

"Não são elegíveis" para este concurso entidades beneficiárias "de financiamento continuado, assegurado pelo programa orçamental da área da Cultura", como o apoio sustentado da DGArtes e o apoio à programação da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.

Os "principais factores distintivos deste programa", segundo a DGArtes, residem na "participação e envolvimento activo das comunidades, estruturas, artistas e agentes artístico-culturais locais, na concepção e criação de projectos", e na "criação de mecanismos de continuidade", após a conclusão do período de apoio.

A DGArtes destaca igualmente a possibilidade do "aumento do período de execução até um máximo de dois anos", de forma a "permitir um desenvolvimento significativo dos projectos e a capacitação dos envolvidos na construção de redes sólidas e sustentáveis na relação com os territórios".

Este concurso resulta de um acordo com o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, através do Observatório Português das Actividades Culturais (OPAC).

A parceria com o OPAC, no âmbito da qual foi elaborado o Estudo sobre o Sector Artístico e Cultural em Portugal, contratualizado no final de 2020, procura "materializar uma maior atenção para com o território [...], como motor de correcção de assimetrias e desequilíbrios na oferta cultural e artística no país".

O concurso de Arte e Coesão Territorial constava da declaração anual da DGArtes de 2023, e a data de abertura foi anunciada pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, durante a audição parlamentar da passada quarta-feira.

Os elementos do concurso, incluindo a lista de todos os concelhos elegíveis, estão disponíveis no Balcão das Artes, no site da DGArtes.