IPMA pretende criar Observatório Climático nos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tenciona desenvolver um Observatório Climático nos Açores e prevê colocar em funcionamento dois radares meteorológicos em meados de 2024, disse o presidente do organismo nesta sexta-feira. "Face à posição privilegiada da Região Autónoma dos Açores, tencionamos desenvolver um Observatório Climático, também ajudado pela competência que temos e a tecnologia que desenvolvemos", disse José Guerreiro.

O presidente do IPMA, que falava aos jornalistas no final de uma reunião com o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, em Ponta Delgada, considerou que o projecto "pode ser um instrumento extremamente importante em termos daquilo que é o estudo das alterações climáticas na região do Atlântico, de que os Açores podem ser um pivô".

O responsável adiantou ainda que o IPMA está a fazer um investimento superior a cinco milhões de euros relacionado com a instalação de dois radares meteorológicos nos Açores, que deverão entrar em funcionamento "o mais tardar em meados do ano que vem" e ficarão instalados em São Miguel e nas Flores.

José Guerreiro referiu, igualmente, que o IPMA também está a adquirir estações automáticas de dados e a ampliar a informação "com tecnologia para fenómenos automáticos extremos", que já está em fase de teste.

Ao nível dos aeroportos, o responsável garantiu que o instituto reforçará os meios, para que "possa dar resposta adequada" à economia do turismo.

Por outro lado, está também a ser desenvolvido o processo relacionado com a instalação de "smart cables" (cabos submarinos inteligentes) que permitirá "outra aproximação àquilo que são os riscos de tsunamis".

"O processo está a ser desenvolvido. Estão a ser apuradas as questões técnicas, nomeadamente sobre o tipo de informação que vamos recolher. Não serão apenas dados sismológicos. Serão também ao nível dos dados biogeoquímicos que são extremamente importantes", salientou.

Neste âmbito, José Guerreiro destacou a importância do futuro Observatório Climático para o Atlântico, por "juntar aquilo que é a informação atmosférica com aquilo que se pode recolher na massa de água".

"Excelente notícia" para os Açores

O presidente do Governo Regional dos Açores considerou nesta sexta-feira que a possibilidade de a região acolher um Observatório Climático é uma "excelente notícia" por reforçar a sua importância geoestratégica nesta matéria.

José Manuel Bolieiro recebeu em audiência o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), José Guerreiro, no Palácio de Sant'Ana, em Ponta Delgada.

Para o presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) a intenção é considerada uma "excelente notícia", pois dará "mais um reforço no posicionamento e na importância geoestratégica dos Açores" ao nível da ciência e também para o acompanhamento dos fenómenos das alterações climáticas e dos fenómenos extremos da Natureza.

"E a informação que podemos partilhar e dar com relevância para o mundo inteiro. Não apenas para o país, não apenas para a União Europeia, mesmo para o mundo, tendo em conta esta geocentralidade [a] que pertencemos", justificou.

José Manuel Bolieiro disse também aos jornalistas que ficou satisfeito com o cronograma e com o plano de investimento e de acção "que o IPMA tem para com a Região Autónoma dos Açores", destacando a instalação de dois radares meteorológicos, um em São Miguel e outro nas Flores.

A instalação dos radares, disse, cria "condições óptimas" para os Açores serem no futuro "uma referência de dados de precisão mais fidedignos" no Atlântico Norte e também "para a região, para o país e até mesmo para a América".

Ainda segundo José Manuel Bolieiro, o investimento, apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), poderá ficar concretizado até ao final do ano, com a instalação das torres, prevendo-se que o pleno funcionamento ocorra "até final do primeiro semestre de 2024".

O chefe do executivo açoriano disse, ainda, que no domínio da ciência, é "muito importante" que os Açores tenham "uma posição geoestratégica de excelência no quadro nacional e europeu".

Relativamente às intenções manifestadas pelo presidente do IPMA sobre objectivos a alcançar na área da aeronáutica, José Manuel Bolieiro disse ter ficado "muito satisfeito", reconhecendo, igualmente, o apoio do instituto na crise sismovulcânica de São Jorge, em 2022, "para aportar ciência ao bom fundamento das decisões políticas e de protecção civil".

"Contamos, também, que haja uma boa cooperação e podermos ser igualmente proactivos, na excelente cooperação a potenciar entre o CIVISA [Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores] e o IPMA, na partilha de dados, conhecimentos, de acordo com a capacidade instalada de cada uma das instituições", insistiu o presidente do Governo Regional dos Açores.