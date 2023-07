Cidade alemã vai tentar impedir em tribunal terminal de gás natural liquefeito

Autoridades locais temem efeito no turismo e na vida marinha de terminais na costa da ilha de Rügen, no Mar Báltico.

Uma cidade turística alemã disse na sexta-feira que vai tomar medidas legais contra os planos do governo federal para construir terminais de gás natural liquefeito (GNL) ao largo da costa do Mar Báltico, depois de o Parlamento alemão ter aprovado uma reforma para acelerar o processo.

Uma aprovação costuma ser dada no final de um processo que demora em média seis anos, mas o processo acelerado poderá fazer com que seja conseguido em apenas alguns meses ou até semanas, disse a Rügen Gegen LNG (Rügen contra GNL), uma iniciativa local que se opõe ao projecto, citada pela agência Reuters.

A Alemanha começou a acelerar a construção de infra-estruturas de GNL no ano passado, depois da queda súbita das importações de gás russo via gasodutos que se seguiu à guerra da Ucrânia.

O Parlamento aprovou, na sexta-feira, a construção acelerada de dois terminais flutuantes de GNL no porto de Mukran, na ilha de Rügen, no Mar Báltico, desafiando a resistência dos governos locais e de grupos ambientalistas preocupados com o impacto no turismo e na vida marinha.

“O nosso advogado foi incumbido de obter, junto do Tribunal Administrativo Federal de Leipzig, uma providência cautelar contra os terminais de GNL e o gasoduto”, declarou Karsten Schneider, presidente da Câmara de Binz, na ilha de Rügen.

Com as suas praias e falésias de giz branco, Rügen é uma das principais atracções turísticas para os alemães e apenas 35,6% apoiam a construção de um terminal de GNL na região – 49,6% são contra e 14,8% estão indecisos, segundo uma sondagem realizada pela Civey em Março.

O promotor do projecto candidatou-se a um gasoduto de 50 km em várias secções individuais para atenuar o impacto ambiental, mas a associação ambientalista DUH (Deutsche Umwelthilfe, uma das maiores e mais antigas da Alemanha) afirmou que o terminal seria uma catástrofe para a vida marinha numa área protegida que tem um ecossistema único.

O director executivo da DUH, Sascha Müller-Kraenner, disse que o projecto em causa não prevê protecção ambiental suficiente e que “há o risco de danos graves à natureza marinha única do Mar Báltico e da destruição da base económica do turismo sustentável na ilha”, declarou, citado pelo site Clean Energy Wire, antes da aprovação do projecto.

“Vários estudos comprovam que o Governo está a criar capacidades desnecessárias e completamente sobredimensionadas”, sublinhou.

A Reuters também refere que, se forem concretizados todos os terminais planeados, a Alemanha iria criar capacidade superior à das necessidades internas. O Governo contrapõe afirmando que ajudaria a aliviar a pressão sobre outros portos europeus e ajudar no fornecimento a países vizinhos.

Um estudo publicado em Fevereiro pelo instituto DIW, um dos principais institutos de investigação económica da Alemanha, disse que construir terminais permanentes para gás natural liquefeito era contraditório com a esperada queda no consumo de gás natural que deverá acontecer no âmbito das metas climáticas da Alemanha, que tem o objectivo de chegar à neutralidade carbónica em 2045.