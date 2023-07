Reitores dão luz verde a mudanças no acesso ao superior, mas há universidades a discordar da proposta do Governo

Algarve, Açores, Madeira e de Évora demarcam-se do parecer do conselho de reitores perante a possível diminuição de candidatos com o aumento das provas de ingresso. Politécnicos discordam da proposta.

As alterações ao regime de acesso e ingresso no ensino superior, anunciadas pelo Governo no início do ano, conseguiram a concordância geral do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). Apesar disso, há visões divergentes dentro daquele organismo que levaram a que, além do parecer geral, a que o PÚBLICO teve acesso esta quarta-feira, várias universidades tenham emitido posições individuais.