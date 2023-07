Montenegro apela à união e tenta acalmar bancada do PSD, mas não é aplaudido

Líder do PSD interveio duas vezes na reunião do grupo parlamentar, fez apelos à união e justificou posições do partido. Não foi aplaudido, mas desvaloriza o facto.

O líder do PSD reuniu-se com os deputados, esta manhã, para deixar uma mensagem de “coesão e de união”, justificar posições do partido como a da abstenção na moção de censura da IL e defender a eficácia mediática do líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento. Após as duas intervenções na reunião, Luís Montenegro não foi aplaudido. No final, em declarações aos jornalistas, desvalorizou essa atitude.