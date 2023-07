Foi só uma “brincadeira parva”. Para quê expulsá-los da GNR?

As imagens foram exibidas no final de 2021 numa reportagem da TVI. Um imigrante asiático que circulava pacatamente pela rua à noite, algures no concelho de Odemira, é mandado parar pela GNR numa falsa operação “stop”. Fazem-lhe o teste do balão, mas antes disso colocam gás pimenta no bocal do aparelho. O imigrante inala o gás, fica aflito, contorce-se em sofrimento, pede água. Não lha dão. Os militares da GNR riem-se imenso e filmam tudo com o telemóvel. Um deles diz: “É gás pimenta, ó animal! Filho de uma grande puta! Animal!”

