O futuro nunca esteve tão longe das nossas mãos

No passado dia 26 de junho de 2023, o professor Eduardo Marçal Grilo e o Dr. Guilherme Oliveira Martins publicaram neste jornal uma opinião centrada nos ensinos básico e secundário do nosso País, intitulada "O futuro está nas nossas mãos". Apesar do respeito que os dois me merecem — sendo mesmo amigo muito próximo do primeiro desde há longa data —​ e de estar de acordo com muitas das questões que levantam, há uma omissão suficientemente relevante que me coloca muitas dúvidas acerca da opinião por eles invocada.

Comecemos pelas preocupações enunciadas na opinião anteriormente exposta, na sequência de um ano letivo atípico, com as quais estou de acordo, designadamente:

a instabilidade vivida com greves e paragens sucessivas e as repercussões negativas na aprendizagem, sobretudo daqueles com menos recursos; a saúde psicológica e mental de todos quantos estão envolvidos no trabalho das escolas, em particular alunos e professores; a marcada alteração nas regras da concertação social, pelo surgimento de movimentos quase inorgânicos; e colisão entre a perspectiva dos professores que se sentem (naturalmente) prejudicados pelo problema da não contagem de todo o serviço que prestaram e a do(s) governo(s) resposável(eis) que (também naturalmente) não podem diferenciar os professores de tantas outras carreiras públicas onde o mesmo se passou (e passa), sob pena de não conseguirem o desiderato fundamental do equilíbrio global das contas públicas. Haverá evidentemente professores que não atribuem outro significado que não seja a má vontade do(s) governos(s) ao não resolverem a sua “justa” reivindicação, particularmente em anos de superavit das contas públicas. Tal dever-se-á, na mais benévola das interpretações, ao seu desconhecimento da necessidade de gerir estas contas com prudência, com o objetivo de evitar sobressaltos em situações com consequências imprevisíveis, como aquela que atualmente atravessamos. Mas numa interpretação mais aplicável em muitos casos, os professores querem ver resolvido o seu problema a curto prazo, esquecendo-se dos seus concidadãos em situações idênticas (ou esquecendo-se até de si próprios, num prazo mais alargado, se a economia descarrilar).

Aquilo que me diferencia claramente dos autores da opinião anteriormente expressa não são as suas preocupações mas sim uma omissão que penso ser fundamental. À terceira preocupação acima enunciada, falta acrescentar que cada vez mais corremos o risco de que os nossos filhos (ou, no meu caso, netos) sejam educados por professores (ou melhor, por gentalha, que não merece melhor designação) do tipo da que se juntou a protestar com António Costa no dia 10 de junho, de forma ordinária e racista (pelas expressões que utilizou, pelos cartazes indecorosos que exibiu e que, aliás, já tinham sido apresentados publicamente em ocasiões anteriores ou até pelo envolvimento falso da mulher do primeiro ministro como reformada aos 53 anos).

Felizmente ainda temos escolas públicas, seus diretores e professores que têm criticado e resistido bem a este tipo de comportamentos absolutamente impróprios. Mas por quanto tempo?

E enquanto isto se processa, em geral as escolas públicas regridem, em particular nos famigerados rankings, cuja interpretação levada a cabo por muitos é, no mínimo, duvidosa, não tendo em conta que os alunos de famílias mais carenciadas não têm recursos para optar por escolas privadas, naturalmente mais seletivas e mais protegidas destes desmandos.

E o que pode o cidadão comum fazer para evitar este futuro sombrio? Em vez de utilizar expressões benevolentes como a utilizada na terceira preocupação acima mencionada, designadamente "a marcada alteração nas regras da concertação social, pelo surgimento de movimentos quase inorgânicos", torna-se necessário que muitos mais vão direitos ao assunto, adotando posições claras e duras como aquelas aqui expressas.

Mas creio bem que, por falta de acesso a meios de comunicação social com impacto, nunca esteve tão longe das mãos dos cidadãos comuns evitar o futuro negro que se desenha. Oxalá me engane!