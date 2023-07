O horizonte Montenegro

Com o começo da semana, começam também as tentativas, digam-se falhadas, da criação de mais um caso na política portuguesa. As declarações feitas esta semana pelo líder da dita “oposição”, Luís Montenegro, revelam não só o vazio político do PSD nesta altura, como um completo descolamento da própria realidade interna do seu partido. Como pode o líder do maior partido da oposição vir a público pedir ao primeiro-ministro que arrume a casa quando, e bem noticiado pelo Expresso no semanário da semana passada, dentro da própria direcção de bancada escolhida pelo próprio, se vive um ambiente de contínuo conflito, com o líder parlamentar constantemente contestado e com apenas a confiança de pouco mais de metade da bancada. O resultado do atabalhoamento e da falta de ideias construtivas da oposição está à vista, mas os seus eleitores mereciam mais do que simplesmente areia para olhos.

Bernardo Albano, Almada

Encenações muito perigosas

A Ucrânia diz que está iminente uma sabotagem na central nuclear de Zaporijjia destinada a provocar fuga de material radioactivo. Os russos, que controlam a central, dizem que os ucranianos planeiam sujar munições convencionais com resíduos nucleares para bombardearem a central e culpabilizarem os russos. Em qualquer das hipóteses, os americanos podem usar isto como pretexto para invocar o artigo 5.º da NATO, e promover a escalada da situação; esta parece a hipótese mais provável, visto que a famosa contra-ofensiva apenas criou alguma pequenas manchas no mapa, isto é, está a ser um fracasso, e a conferência da NATO em Vilnius precisa urgentemente de resultados.

Uma encenação deste tipo colocaria o conflito num novo patamar. Depois da encenação de Prigozhin, que permitiu colocar tropas da Wagner a 140km de Moscovo, é de temer que seja agora tentada uma nova encenação, com consequências imprevisíveis.

A Europa, em geral dirigida por políticos de carreira, e não por estadistas, olha para isto como se fosse um jogo de ténis e nada faz para acabar com um jogo mortal, que pode agora ser letal para os espectadores.

José Cavalheiro, Matosinhos

Exemplos

Sempre defendi Portugal, o meu país, a minha pátria, há já longos anos, com ou sem ditadura. Com a assunção da democracia, emergiram algumas liberdades que para alguns serviram às mil maravilhas para praticarem verdadeiras patifarias, apoiadas numa Justiça amorfa e adormecida. São muito falados os direitos, liberdades e garantias. Os deveres, onde se situam? A notícia no PÚBLICO de anteontem intitulada “Tribunal da Concorrência avança com cobrança coerciva de 8 milhões a Ricardo Espírito Santo”, isto a acrescer ao que já se encontra em dívida, acrescento eu. Tenho uma vasta família, com alguns no princípio da vida prática, sedentos de trabalho. É este e outros exemplos que temos para lhes mostrar? Sr. Presidente da República, laureado aluno e professar de Direito que tanto gosta de opinar sobre os variados assuntos da vida nacional e não só, com o devido respeito pelo alto cargo que desempenha, não acha que é mais que altura para se pronunciar sobre este assunto, tentando acabar com esta verdadeira pouca vergonha?

Carlos Leal, Lisboa

O futuro da rua

É de saudar (conformemente à notícia do PÚBLICO de 30 de Junho) o aparecimento de um novo grupo universitário — The Future Design of Streets Association —, o qual pretende reflectir, como indica o seu nome, sobre o futuro da rua. Mas será que a rua tem futuro? Não o há‑de ter, por certo, se continuar a ser o que ainda é, ou seja, o cinzento canal rodoviário das deambulações pendulares da massa anónima dos subúrbios das grandes cidades.

Como a “ditadura do automóvel” é inseparável da ordem capitalista mundial, torna‑se quase evanescente a hipótese de uma retoma libertária da rua sem a recusa concomitante dos estilos de vida advindos de uma totalização mercantil da existência. Quer isto dizer que o futuro da rua, enquanto território do pensamento crítico, não constitui um domínio exclusivo de arquitectos e urbanistas.

Contra Le Corbusier, que perspectivava o projecto arquitectónico como um dispositivo anti‑revolucionário (“Arquitectura ou revolução!” — dizia ele disjuntivamente), devemos associar a arquitectura à revolução — que devolva a rua a todos (dos mais idosos às crianças). Para ser verdadeira, porém, tal devolução está longe de ser comparável com a transformação turística da rua, ou seja, com a sua espectacularização (mero suporte estético, como qualquer um de nós pode observar, de um urbanismo selvagem e especulativo). Disso mesmo é exemplo o restauro de fachada dos centros históricos das principais urbes do nosso país.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde