Sete detidos na Alemanha por suspeita de formar grupo terrorista semelhante ao Daesh

Detidos na Renânia do Norte-Vestefália estudavam potenciais ataques, mas ainda não tinham planeado uma acção concreta. Nos Países Baixos foram detidas outras duas pessoas.

A polícia alemã deteve esta quinta-feira sete pessoas suspeitas de fundar uma organização terrorista com o objectivo de levar a cabo ataques semelhantes aos do Daesh (o autoproclamado Estado Islâmico), segundo a acusação.

Os cidadãos do Turquemenistão, Tajiquistão e Quirguízia foram presos no estado federal da Renânia do Norte-Vestefália. Entraram na Alemanha vindos da Ucrânia logo após o início da guerra levada a cabo pela Rússia em 2022.

Formaram uma organização em Junho de 2022 e vinham a estudar potenciais alvos na Alemanha e tentado obter armas, mas na altura da detenção não tinham planos concretos para um ataque, de acordo com uma declaração dos procuradores.

Com a excepção do cidadão quirguize, os suspeitos detidos na Alemanha também tinham estado a recolher dinheiro para o Daesh desde Abril de 2022, transferindo ciclicamente verbas para o grupo no estrangeiro.

As autoridades neerlandesas detiveram, pelo seu lado, mais dois suspeitos ligados ao grupo, um homem do Tajiquistão e a sua mulher da Quirguízia, que residiam nos Países Baixos desde 2022.

O homem é suspeito de ser um membro do Daesh e de ter recebido uma ordem para planear um ataque, embora os planos ainda não fossem concretos, disseram os procuradores holandeses.