Colaborador de Trump declara-se inocente em caso de documentos confidenciais

Walt Nauta, colaborador próximo de Donald Trump, declarou-se inocente num tribunal federal de Miami, nesta quinta-feira, num caso em que é acusado de ter ajudado o então Presidente a esconder documentos confidenciais que Trump levou consigo quando deixou a Casa Branca em 2021.

O advogado Stanley Woodward apresentou a declaração em nome de Nauta numa sessão que durou apenas alguns minutos. O advogado de Nauta Sasha Dadan, também esteve presente. Nauta e os seus advogados saíram depois para uma sala, sem chegar a falar com os jornalistas presentes. À chegada ao tribunal, Nauta sorriu aos jornalistas, mas não prestou quaisquer declarações.

Nauta foi presente a tribunal juntamente com Trump a 13 de Junho, mas não foi acusado por falta de um advogado com licença para exercer na Florida. A sua acusação foi adiada uma segunda vez no final de Junho pelo mesmo motivo.

O ex-Presidente norte-americano foi formalmente acusado de 37 ilícitos, que correspondem a sete crimes diferentes: 31 casos do crime de retenção propositada de informação sobre a defesa nacional; conspiração para obstrução da Justiça; retenção de documento ou registo; sonegação de documento ou registo; sonegação de documentos no âmbito de uma investigação federal; conluio com vista a sonegação; e declarações falsas. Declarou-se inocente.

Trump, que é o favorito actual à nomeação republicana para as presidenciais de 2024, declarou-se inocente.

Nauta é acusado de seis ilícitos, de conspiração para obstrução da justiça, de declarações falsas, de reter e esconder documentos.

A acusação diz que Nauta escondeu caixas de documentos dos advogados de Trump, que tentavam obter material confidencial procurado pelo Departamento de Justiça. Também é acusado de mentir aos investigadores numa entrevista voluntária.

A acusação pediu à juíza Aileen Cannon para adiar o julgamento até 11 de Dezembro. Cannon tinha marcado o início para 14 de Agosto.

Trump é o primeiro Presidente dos EUA a ser alvo de acusações criminais tanto em tribunais federais como estaduais.

O procurador especial que liderou a investigação, Jack Smith, acusa Trump de ter posto em risco segredos nacionais ao levar documentos com informação confidencial quando saiu da Casa Branca em Janeiro de 2021 e de os ter guardado de modo aleatório na sua mansão de Mar-a-Lago na Florida e no seu clube de golfe de Nova Jérsia.

Além deste caso, Trump é ainda acusado em Nova Iorque de ter alegadamente falsificado registos comerciais para encobrir um pagamento a uma antiga estrela de filmes pornográficos, Stormy Daniels, para que ela não revelasse uma relação entre os dois, durante a sua campanha presidencial de 2016. Também neste caso, Trump declarou-se inocente.