Comunidade Vida e Paz lança campanha para garantir ceias a sem-abrigo

A Comunidade Vida e Paz lançou nesta quinta-feira uma campanha para angariar 30 mil euros destinados a assegurar, nos próximos meses, as 450 ceias que distribui diariamente às pessoas em situação de sem-abrigo.

"Alimente Uma Volta, para continuarmos a levar um reforço alimentar, uma palavra amiga e um gesto de carinho, tratando as pessoas com a dignidade que lhes é inerente", é o mote da nova campanha da Comunidade Vida e Paz.

A instituição de solidariedade adiantou, em comunicado, que gasta cerca de 1.060,00 euros por dia na produção de ceias, destinadas às pessoas em situação de sem-abrigo, que são contactadas diariamente pelas Equipas de Rua da Comunidades Vida e Paz.

Segundo a organização, são distribuídas cerca de 450 ceias diariamente às pessoas em situação de sem-abrigo, sendo constituídas por duas sandes, um pacote de leite ou uma garrafa de água e um snack.

"Este valor implica a realização das respectivas ceias e todo o apoio administrativo, logístico, de medicação, de roupa e de combustível, entre outros", explica a Comunidade Vida e Paz, sublinhando que estes apoios sempre foram assegurados pelos seus benfeitores e para os quais os serviços públicos não têm contribuído.

A Comunidade Vida e Paz salienta que este trabalho é realizado diariamente por voluntários e profissionais, "com o propósito de se aproximarem das pessoas em situação de sem-abrigo, conhecer o seu nome, a sua história de vida e, sobretudo, propor a mudança da sua condição, (re)construindo o seu sentido de vida, necessita do seu apoio".

Segundo o relatório de Actividades e Contas relativo ao ano de 2022 da instituição, a Comunidade Vida e Paz contou no ano passado com o apoio de cerca de 600 voluntários, distribuídos em quatro equipas e em quatro itinerários diferentes, que acompanharam uma média diária de 370 pessoas, a quem distribuíram 151.480 ceias ao longo do ano, em cerca de 100 pontos de Lisboa e Amadora, o que corresponde a uma média de 415 ceias diárias durante o ano.

"As equipas de voluntários sinalizaram para o Espaço Aberto ao Diálogo (EAD) as pessoas que careciam de intervenção urgente. Foram produzidos 1.400 relatórios e realizadas 279 sinalizações, o que representou um acréscimo de 38% face às sinalizações efectuados em 2021", lê-se no documento.

As problemáticas dominantes apresentadas pelas pessoas em situação de sem-abrigo estiveram, maioritariamente, associadas a comportamentos aditivos, alcoolismo e/ou toxicodependência, problemas de saúde mental, falta de suporte familiar e social, desemprego e problemas legais.