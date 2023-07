Elie Saab aposta nas capas na apresentação de alta-costura em Paris

As modelos desfilaram por um corredor em arco do Museu das Artes Decorativas com vestidos transparentes em tons pastel com elaborados enfeites de lantejoulas a adornar os ombros e saias.

Elie Saab dedicou a sua colecção de alta-costura para o Outono/Inverno, apresentada em Paris na quarta-feira, às capas, propondo uma variedade de formas que acrescentam volume às silhuetas.

As modelos desfilaram por um corredor em arco do Museu das Artes Decorativas com vestidos transparentes em tons pastel com elaborados enfeites de lantejoulas a adornar os ombros e saias. As capas transparentes e arejadas esvoaçavam atrás, algumas usadas sobre a cabeça ou presas aos braços.

Em contraste, havia vestidos pretos com capas de capuz que varriam o chão, incluindo um coberto de rosas vermelhas brilhantes.

Foto Elie Saab cumprimenta o público no final do desfile, em Paris Reuters

No seguimento da introdução da moda masculina na sua linha de alta-costura, há um ano, o designer libanês também incluiu modelos masculinos, vestindo-os com capas tipo túnica, pretas com elaborados bordados dourados.

Os desfiles de alta-costura de Paris, que decorrem até esta quinta-feira, atraíram a imprensa de moda e as celebridades à capital francesa. Os tumultos que varreram a França na semana passada, após o tiroteio mortal de um adolescente pela polícia, acrescentaram incerteza ao programa de moda, mas apenas algumas marcas cancelaram os seus eventos.

Entre as outras marcas que desfilam esta semana contam-se a Giorgio Armani Prive, a Balenciaga, propriedade da Kering, a Dior e a Fendi, propriedade da LVMH, bem como a italiana Valentino e a casa de moda americana Thom Browne.