PS recua na norma interpretativa do cálculo do apoio à renda

Partido vai retirar norma, que interpretava despacho das Finanças à AT, das propostas de alteração que serão votadas esta tarde, no âmbito do programa Mais Habitação.

O Partido Socialista (PS) decidiu retirar das suas propostas de alteração ao pacote Mais Habitação, que está a ser votado na especialidade parlamentar esta quinta-feira, a norma interpretativa do Ministério das Finanças que veio clarificar a fórmula de cálculo do apoio extraordinário à renda - uma clarificação incluída inicialmente num despacho interno, e que reduz substancialmente o universo de potenciais beneficiários deste subsídio.

Em causa, recorde-se, está um despacho interno do Ministério das Finanças, distribuído junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que clarificou a fórmula de cálculo do apoio extraordinário à renda, determinando que, para efeitos de elegibilidade das famílias que poderão receber este apoio, devem ser considerados todos os rendimentos, incluindo prestações sujeitas a taxas reduzidas, como pensões de alimentos.

Esta é uma clarificação que contraria aquilo que está inscrito na legislação que regula o apoio extraordinário à renda, que define que para determinar se um agregado familiar é, ou não, elegível para receber este apoio, deverá ser tido em conta apenas o rendimento tributável que é considerado para determinação da taxa de IRS.

Confrontado com a possibilidade de ilegalidade deste despacho interno, o Ministério das Finanças admitiu que poderia fazer um ajuste à lei, de forma a dissipar "dúvidas" de interpretação da mesma.

Pouco tempo depois, o PS incluiu, nas propostas de alteração que fez ao Mais Habitação, a norma interpretativa que constava daquele despacho interno.

Mas, agora, decidiu recuar nessa decisão e, afinal, vai retirar essa norma das propostas de alteração que serão votadas esta tarde. Não fica claro, para já, como passará a ser calculado o apoio à renda: se a interpretação que consta do despacho interno do Ministério das Finanças irá manter-se, sendo transposta para a lei através de um decreto-lei, ou se a fórmula de cálculo irá mudar.

O apoio extraordinário à renda destina-se a apoiar, com um máximo de 200 euros por mês, as famílias que tenham uma taxa de esforço superior a 35% com o pagamento das rendas e um rendimento colectável até 38.632 euros por ano.