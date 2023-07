Vídeo com sucessos do FC Porto sem Villas-Boas gera controvérsia

Está instalada a polémica entre os adeptos do FC Porto. O clube publicou um vídeo nas redes sociais em que podem ser vistas várias conquistas internacionais dos "dragões" ao longo da sua história mas, coincidência ou não, a conquista da Liga Europa por André Villas-Boas em 2010/11, batendo o Sp. Braga na final, não merece qualquer destaque individual.

O facto tem gerado muita contestação entre vários adeptos do FC Porto, que sugerem que isso ocorre devido ao facto de o antigo treinador "azul e branco" e potestativo candidato à presidência do clube se ter vindo a demarcar nos últimos tempos da liderança de Pinto da Costa, tendo até feito críticas abertas à gestão do líder portista.

O FC Porto justifica o facto argumentando que o objectivo do vídeo é apresentar camisolas relevantes da história do clube do ponto de vista estético, tendo sido destacadas as de 1984 (final da Taça das Taças), 1985 (I Liga), 1987 (Taça dos Campeões Europeus), 2003 (Taça UEFA), 2004 (Liga dos Campeões) e 2015 (época sem troféus conquistados, mas que corresponde ao início da parceria com a New Balance como novo parceiro para o material desportivo).

Ao jornal Record, os responsáveis portistas sublinham ainda que do mesmo vídeo não faz parte qualquer camisola da era Sérgio Conceição embora o clube se orgulhe de todos os troféus conquistados ao longo da sua história, especialmente os que, como é o caso da Liga Europa, são caso único no palmarés dos clubes nacionais.