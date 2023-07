Morreu Coco Lee, cantora asiática que emprestou a voz a Mulan

Cantora tinha 48 anos. Trabalhou na versão em mandarim do primeiro Mulan, de 1998. No início do milénio, tornou-se a primeira sino-americana a ter uma prestação musical nos Óscares.

Coco Lee, cantora nascida em Hong Kong que emprestou a voz à heroína da Disney Fa Mulan na versão em mandarim de Mulan (1998), morreu nesta quarta-feira, aos 48 anos. Estava hospitalizada desde domingo, 2 de Julho, na sequência de uma tentativa de suicídio.

A notícia foi confirmada nas redes sociais pelas suas duas irmãs mais velhas, que escreveram sobre a batalha de Coco Lee contra a depressão. “A sua condição deteriorou-se drasticamente nos últimos meses”, precisaram.

Filha de um pai da Malásia e uma mãe de Hong Kong, a artista teve uma carreira musical que, sobretudo nas décadas de 1990 e 2000, foi de bastante sucesso. Surgiu como uma cantora de mandopop (pop cantada em mandarim), mas também viria a cantar em cantonês e inglês.

Já era uma estrela em território asiático quando, em 1998, deu a voz à protagonista de Mulan e cantou o tema principal desse filme de animação da Disney (Reflection) na versão em mandarim da longa-metragem.

Um ano mais tarde, lançou o primeiro disco só com canções cantadas em inglês: Just No Other Way, do qual sairia o hit dançável Do you want my love.

Outra canção do álbum, igualmente com a palavra “love” no título (Before I fall in love), seria incluída na banda sonora da comédia romântica Noiva em Fuga (1999), realizado por Garry Marshall e com Richard Gere a contracenar com Julia Roberts — nove anos após o trabalho conjunto destes dois actores em Um Sonho de Mulher.

Também entrou na banda sonora do filme O Tigre e o Dragão (2000), com o tema A love before time, que cantaria nos Óscares. Coco Lee (nascida Ferren Lee) tornou-se a primeira sino-americana a ter uma actuação musical na prestigiada cerimónia norte-americana, de acordo com a Warner Music China.

​Também no início do milénio, Coco Lee teve papéis enquanto actriz, nas produções No Tobacco (2002, Stanley Kwan) e Master of Everything (2004, Lee Xin). Mais tarde, já na década de 2010, integraria o júri de vários reality shows ligados à música (Chinese Idol, Dancing With the Stars China, I Am a Singer...).

“A Coco é conhecida por ter trabalhado incansavelmente para abrir um novo mundo para cantores/as chineses/as no palco internacional. Estamos orgulhosas dela”, escreveram as suas irmãs nas redes sociais.