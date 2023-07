O foguetão Ariane 5 já partiu na sua última missão

Com o foguetão europeu, foram um satélite militar francês e um dispositivo tecnológico alemão. Esta é a 117.ª e última missão do Ariane 5.

O foguetão europeu Ariane 5 partiu esta quarta-feira do Centro Espacial de Kourou (Guiana Francesa) na sua última missão. Com ele, foram um satélite militar francês e um dispositivo tecnológico alemão – um alinhamento com os dois maiores contribuintes da Agência Espacial Europeia (ESA).

O lançador de 53 metros de altura deixou a plataforma na Guiana Francesa na sua 117.ª e última missão quando eram 19h locais (23h em Lisboa), de acordo com a transmissão online.

Desta vez, a sua missão será a de colocar os satélites francês e alemão em órbita geoestacionária. Após 27 anos, este foi assim o último adeus do Ariane 5. Quanto ao seu sucessor, sabe-se que o Ariane 6 tem tido atrasos por motivos técnicos.

Até há bem pouco tempo, a Europa dependia do Ariane 5 e da sua capacidade de 11 toneladas para missões mais pesadas, assim como do foguetão russo Soyuz para as missões médias e do veículo italiano Vega para as mais pequenas. Contudo, no último ano, Moscovo cortou o acesso dos europeus ao Soyuz devido às tensões resultantes da invasão da Ucrânia, e o Vega C continua em solo terrestre após o fracasso do seu último lançamento em Dezembro.

O director-executivo da empresa Airbus disse em Junho que essa falha nos foguetões evidenciava a “vulnerabilidade” da Europa no espaço. “Toda a pressão está em cima do Ariane 6”, afirmou Guillaume Faury no Paris Air Forum.

Espera-se que os primeiros testes de lançamento do Ariane 6 aconteçam no final do ano, mas depende de testes realizados ainda durante o Verão. A primeira missão comercial está planeada para o próximo ano.

O lançamento final do Ariane 5 foi adiado no último mês por motivos técnicos e de novo esta semana devido à meteorologia. Inicialmente liderado por França, a Alemanha e o Reino Unido, a série de foguetões Ariane foi pioneira nos lançamentos comerciais, mas agora tem tido uma intensa competição dos lançamentos da empresa SpaceX, de Elon Musk. Essa competição levou ao desenvolvimento do Ariane 6, que será mais económico.

A família de foguetões Ariane começou em 1973 e o primeiro lançamento do Ariane 1 foi em 1979. O voo inaugural de um foguetão Ariane 5 foi em 1996 e foi um fracasso – com o veículo a desviar-se da rota e a autodestruir-se. A partir daí, somou uma série de sucessos e participou em missões como a do Telescópio James Webb e a sonda Roseta.