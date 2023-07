Quando um passeio é chato ou cansativo, diz-se no Brasil que se trata de um "programa de índio". É uma expressão carregada com mais de cinco séculos de preconceito, que recorre à imagem dos povos originários para descrever uma circunstância desagradável ou entediante. Muitos brasileiros ainda a empregam de forma acrítica, porque a repetição desgasta as palavras e escamoteia o insulto. Usei muito esta expressão infeliz na adolescência e, agora, regresso a ela num novo campo semântico.

Precisamos de mais programas de índio. Programas, desígnios e cosmologias. Faz-nos falta compreender o pensamento dos povos originários, a maneira como vêem e gerem os recursos naturais e a relação que estabelecem com o meio físico. Esse périplo pela cultura indígena, que nada tem de enfadonho, mostra-nos não só como o extractivismo predatório nos conduziu até à crise climática, mas também nos apresenta um modelo alternativo de entendimento da Terra.

"Se nós começarmos a levar essas pessoas e essas cosmologias [indígenas] a sério, começamos a perceber o tipo de verdade que elas contêm. Basta ler o livro do [pajé] Davi Kopenawa e Bruce Albert [antropólogo e co-autor de A Queda do Céu]: o céu está caindo. Está cheio de CO2, de alguma maneira ele está caindo sobre as nossas cabeças. De repente, ele se tornou importante. [Para Kopenawa], ele não está caindo pelas mesmas razões exactas que nós imaginamos. Mas o céu está caindo, porque os humanos estão destruindo as fundações da Terra", explicou Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo e professor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa entrevista ao Azul. Dessa conversa, conduzida pelo jornalista Nicolau Ferreira, também fez parte a filósofa Déborah Danowski, co-autora do livro Há Mundo Por Vir?, editado agora em Portugal pela Antígona.

A compreensão do planeta como um organismo vivo, do qual dependemos e fazemos parte, está presente em várias práticas dos povos originários do Brasil. Numa outra entrevista de Nicolau Ferreira, desta vez ao cacique Arassari Pataxó, ficamos a conhecer melhor o trabalho de restauro da natureza que o líder indígena está a desenvolver numa aldeia no Sul do estado da Bahia, no nordeste brasileiro. Ali, estão a ser plantadas cerca de 60 mil árvores como o jatobá, a amescla, os ipês de várias cores, o ingá, o paraju, numa área de 16 hectares, que inclui dois cursos fluviais, também eles em vias de recuperação.

"Buscamos levar as nossas vozes para o mundo inteiro. Na sua grande maioria, quem quer escutar-nos são as pessoas que passam por situações parecidas, por negação de direito, invisibilidade, opressões. Acredito que as minorias têm de se falar, de alinhar diálogos, demandas e dizer que estamos juntos de braços dados para construir um mundo melhor", disse Arassari Pataxó ao Azul, durante a visita a Portugal.

Também esta semana, a mesma em que se registaram recordes da temperatura média global, o líder e pensador indígena brasileiro Ailton Krenak veio a Lisboa dar uma aplaudidíssima conferência na Culturgest. Quem lá esteve conta que o auditório estava lotado e havia até filas à porta. Há uma nota de esperança no facto de haver tanto interesse em ouvir uma voz indígena poderosa como a de Krenak, que nos lembra nos seus textos que estamos a tentar "segurar o céu" para "adiar o fim do mundo". Precisamos dessa confiança para continuar a reivindicar acção climática e políticas globais concertadas. No termómetro planetário, cada décima de grau Celsius importa, pois é um pedacinho de céu que conseguimos impedir que desabe.

P.S. Temos uma boa notícia: o Azul ganhou mais um prémio. Patrícia Carvalho, Nuno Ferreira Santos, Joana Bourgard e Vera Moutinho venceram o primeiro lugar na categoria digital da segunda edição dos prémios de Jornalismo para a Sustentabilidade. O trabalho distinguido, Islândia – Terra do Gelo,​ resulta de uma série de reportagens realizadas, em Junho de 2022, com seis cientistas portugueses que trabalham naquele país em áreas ligadas à biodiversidade.