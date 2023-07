Sebastião Póvoas cessa funções como presidente da ERC

O vogal Francisco Azevedo e Silva assume as funções da presidência da instituição.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anunciou esta quarta-feira que Sebastião Póvoas, que é juiz conselheiro, renunciou ao cargo de presidente do Conselho Regulador, com efeitos a partir de 1 de Julho.

A renúncia foi feita em carta "enviada ao presidente da Assembleia da República", lê-se numa nota enviada pela ERC.

"O Conselho Regulador deliberou, em reunião de dia 4 de Julho, a aplicação do n.º 2 do artigo 26,º dos Estatutos da ERC, passando as funções da presidência da instituição a serem desempenhadas pelo vogal Francisco Azevedo e Silva", refere a entidade.

"O quórum de funcionamento das reuniões do Conselho Regulador e do processo decisório continuará a ser assegurado pelos três membros em funções: Francisco Azevedo e Silva, Fátima Resende e João Pedro Figueiredo", conclui a ERC.