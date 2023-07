Criança e jovem foram atingidos por disparos na Moita. Estão fora de perigo

As duas vítimas destes disparos no Vale da Amoreira tiveram ferimentos ligeiros. Autoridades não adiantam, para já, quais terão sido os motivos para os disparos.

Uma criança de 11 anos e um homem de 24 foram baleados na noite de terça-feira no concelho da Moita. De acordo com o Comando Distrital de Setúbal da PSP, a divisão policial do Barreiro foi alertada, pelas 22h45, de que tinham sido feitos disparos no bairro do Vale da Amoreira. As duas vítimas estão fora de perigo.

Em comunicado enviado esta quarta-feira, esta força policial adianta que testemunhas no local relataram que a criança estaria na via pública quando foi atingida "por disparos de arma de fogo, desconhecendo o menor a origem desses disparos e qual (quais) o(s) seu(s) autor(es)".

Por apresentar "algumas lesões com sangramento activo, compatíveis com possíveis disparos de uma arma de fogo, os polícias iniciaram os primeiros socorros à vítima, estancando as hemorragias, tendo accionado os meios de socorro via 112", informa ainda a PSP.

Junto das autoridades policiais havia de chegar uma segunda vítima, um homem de 24 anos, que apresentava ferimentos semelhantes, "com abundante sangramento". De acordo com a PSP, foram-lhe também prestados os primeiros socorros pelos polícias até à chegada dos meios de socorro.

Ainda no local, as vítimas foram consideradas feridos ligeiros, tendo a criança sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o homem de 24 anos dado entrada no Hospital do Barreiro.

Desconhece-se, para já, os motivos para os disparos. As autoridades estão a investigar o caso.