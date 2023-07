A virtude da comissão de inquérito

Todos assistimos em directo ao desfile de vaidades, meias-verdades e banalidades com que se entretém vezes demais o país político. Agora que acabou a novela, talvez seja tempo de começar a governar.

Muito se disse e pode dizer sobre o relatório apresentado pela deputada socialista Ana Paula Bernardo sobre as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão política da TAP. São gritantes as suas lacunas, são tão evasivas (algumas) quanto abusivas (outras) algumas das suas conclusões, são surpreendentes algumas das suas recomendações. Mas quem, de verdade, esperava que fosse diferente no essencial?

Desde o início que se percebeu que seriam “poucochinhas” as conclusões de uma comissão de inquérito à actuação de um Governo de maioria absoluta, presidida por um socialista – com todos os louvores que merecem tanto António Lacerda Sales como Jorge Seguro Sanches na condução isenta dos trabalhos – e cujo relatório seria escrito por outra socialista, Ana Paula Bernardo.

Ainda assim, é demasiado grosseira a tentativa de branquear todo o episódio relativo ao drama nocturno no Ministério das Infra-Estruturas tutelado por João Galamba, o qual acabaria por levar o país à eminência de uma crise política e teve o condão de estragar publicamente as relações entre o Presidente da República e o primeiro-ministro.

Não se trata de um acidente de percurso, mas de uma revelação sobre a capacidade de governar de um ministro com a responsabilidade de aplicar milhões e tomar decisões estratégicas para o país, mas também da forma como o Governo entende poder manipular os serviços de informações, da fraqueza da independência destes, e da confusão que reina no mundo das informações classificadas do país.

É também muito evidente, no relatório, o contraste entre as conclusões sobre a gestão política da TAP neste Governo e aquelas que tira sobre o Governo de Pedro Passos Coelho, as quais extravasam, aliás, o objecto da comissão.

Ainda assim, é preciso dizê-lo com frontalidade: a maior virtude desta comissão parlamentar de inquérito foi a de existir. A maioria absoluta socialista podia tê-la travado, era mais fácil e, percebe-se agora, mais vantajoso para o Governo. Porque, por menos que o relatório diga, todo o país assistiu em directo ao desfile de vaidades, meias-verdades, fragilidades e banalidades com que se entretém vezes demais o país político. E agora que acabou a novela, talvez seja tempo de começar a governar.