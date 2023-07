As igrejas e o Estado português

A Constituição da República estatui que “as igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto”. Se as igrejas são separadas do Estado, isto significa inequivocamente que não compete ao Estado, seja à administração central seja à local, financiá-las, directa ou indirectamente; colaborar nas suas realizações ou sequer actuar por forma a permitir a criação da aparência de que o fazem; afectar serviços públicos, como forças de segurança, bombeiros, equipas de emergência médica e hospitais às suas iniciativas; ou sequer permitir que as acções das igrejas, pelas suas características ou dimensões, perturbem drasticamente o normal funcionamento da vida do país.

O que está acontecendo e vai acontecer com a vinda do Papa da Igreja Católica a Portugal atropela todos estes princípios. A terraplanagem na margem do Tejo cilindrou em simultâneo o pundonor de governantes e autarcas. O autarca-mor de Cascais proclama que contribui (a câmara!) com 500.000,00 euros para as vestimentas dos padres; o de Lisboa fala como se fizesse parte da organização do multitudinário acontecimento, e os governantes não lhes ficam atrás.

Em que itens orçamentais incluirão as despesas? Nos relativos à cultura, de volume pífio? Nos atinentes à diplomacia, habitualmente praticada no recôndito dos palácios? Haja imaginação, porque o crime compensa.

António Reis, Vila do Conde

Agentes da PSP e militares da GNR não têm acesso às baixas automáticas de três dias

Sob este título, pode ler-se no PÚBLICO de ontem um texto da jornalista Cristiana Faria Moreira que informa estar vedada aos profissionais da PSP e GNR a possibilidade de justificação de faltas por doença até três dias através do sistema automático de autodeclaração da mesma sob compromisso de honra, em vigor desde Abril do ano corrente.

Acerca deste assunto, gostaria de informar que não são esses profissionais os únicos trabalhadores impedidos de o fazer. Recordo que, tal como foi publicitado, “a autodeclaração de doença pode ser requerida por qualquer trabalhador [sic] com idade igual ou superior a 16 anos”, não tendo sido referida qualquer excepção.

Sou funcionário do quadro de uma câmara municipal e a utilização deste novo recurso foi-me recusada, com o argumento de que “o documento apresentado (autodeclaração de doença), não se aplica ao pessoal do regime convergente”. Vim posteriormente a saber que “o Regime de Protecção Social Convergente é um regime fechado de protecção social que abrange os funcionários públicos admitidos até 31 de Dezembro de 2005, inscritos na Caixa Geral de Aposentações (CGA). Criado em 2009, mantém a organização e o financiamento do anterior regime de protecção social da função pública.”

José A. Matos, Figueira da Foz

Juros, economia e "sangria"

Até ao século XIX, fazer sangrar os doentes foi uma prática terapêutica comum desde a Antiguidade. Esta forma de tratamento foi quase abandonada pela medicina científica, mas os “físicos” (médicos) de antanho tinham uma justificação (crença) para tal remédio. Os pacientes sobreviviam ou não. A economia é uma ciência social bastante jovem e a inflação é como uma doença cujo tratamento actual é a aplicação de juros e a retirada forçada de dinheiro, não de sangue.

Os especialistas da economia talvez mereçam uma compreensão especial atendendo a que o tratamento da inflação ainda não atingiu uma fase científica de modo a ser eficaz e sem efeitos sociais indesejáveis. Desejamos que tal venha a acontecer. Quando? Ainda não sabemos, mas cabe aos economistas responderem e trabalharem nesse sentido.

A. Betâmio de Almeida, Carnaxide