Académica russo-israelita refém no Iraque, anuncia Governo de Israel

Uma académica com dupla nacionalidade – israelita e russa – que desapareceu há meses no Iraque está viva e refém de um grupo xiita iraquiano, o Kata’ib Hezbollah, informou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

A nota dizia que Elizabeth Tsurkov, especialista em Médio Oriente da Universidade de Princeton, EUA, de 36 anos, estava no Iraque para fazer investigação para o doutoramento. Entrou com o seu passaporte russo, já que não teria conseguido entrar com o israelita.

A família e outras pessoas com conhecimento do caso disseram, citadas pelo diário The New York Times, que a académica foi raptada depois de sair de um café num bairro de classe média de Bagdad em finais de Março.

“Elisabeth Tsurkov está viva e consideramos o Iraque responsável pelo sem destino e bem-estar”, dizia ainda a comunicação do gabinete do primeiro-ministro de Israel.

O New York Times refere receios de que Tsurkov, crítica do regime sírio de Bashar al-Assad, apoiado por Teerão, fosse levada para o Irão, que apoia também o Kata’ib Hezbollah. Mas não havia indicação de que isso pudesse ter acontecido.