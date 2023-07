Entre gigantes e insufláveis, uma semana em família

FESTIVAIS

FIG - Festival Internacional de Gigantes

Pinhal Novo, 7 a 9 de Julho

As ruas do Pinhal Novo preparam-se para acolher a 12.ª edição do FIG – Festival Internacional de Gigantes. Promovido pela Câmara Municipal de Palmela, em conjunto com os parceiros Bardoada – O Grupo do Sarrafo, ATA – Acção Teatral Artimanha, Associação Juvenil COI e PIA – Projectos de Intervenção Artística, um evento único que, aliando artes tradicionais à cultura contemporânea, procura entreter e educar todos os participantes. Dos desfiles aos espectáculos, passando também pelo teatro infantil e a arte urbana, destacamos o Gaitafolia, Encontro Internacional de Gaiteiros, que contará com a participação de nove países europeus. A entrada é livre. Fique a saber mais aqui.​

AgitÁgueda

Águeda, 1 a 23 de Julho

Durante 23 dias consecutivos, o concelho de Águeda volta a assumir-se como local central de arte, cultura, lazer e recreação. Música ao vivo — destaque para Peste & Sida a subir ao palco no dia 13 e os britânicos The Stranglers a tocar dia 15 —, animação de rua, arte urbana, actividades desportivas, artesanato e gastronomia integram uma extensa programação para todos os gostos, feitios e idades que procura promover e dinamizar a região. ​Esperam-se mais de 200 mil visitantes na 16.ª edição do evento tornado mundialmente popular pela criação do Umbrella Sky Project, em 2012, um projecto composto de diversas instalações coloridas espalhadas pela cidade, e em que milhares de chapéus-de-chuva parecem flutuar, como que por magia, sobre as ruas e as cabeças dos visitantes. Consulte o programa completo de festa aqui.​ A entrada é gratuita.

​Mega Festival de Insufláveis

Estoril, 6 a 9 de Julho​

Está de regresso mais um edição do evento que promete trazer a adultos e crianças, pais e filhos, um dos programas mais dinâmicos e refrescantes do Verão. Entre água e espuma, o Tsunami de Bolas e o Mega Escorregão, há mais de 25 insufláveis nos Jardins do Casino Estoril. Haverá também uma zona de descanso, pinturas faciais e ainda uma área de street food.​ É possível consultar os preços e comprar os bilhetes seguindo este link.

Festival da Comida Continente

Porto, 8 e 9 de Julho

Localizado no coração do Porto, o Parque da Cidade recebe nos próximos dias 8 e 9 de Julho a 5.ª edição do Festival Comida Continente. Com entrada gratuita, o evento conta com música ao vivo —a cargo de Sebastián Yatra, Ana Moura, Calema, Diogo Piçarra, Nina Toc Toc, Rita Rocha e Tony Carreira — e será local de encontro entre alguns dos chefs mais conceituados do panorama gastronómico. A saber: Noélia Jerónimo, Diogo Rocha, Hélio Loureiro, Kiko Martins e Manuel Almeida – que, recorrendo a produtos nacionais, irão preparar e servir as mais variadas e deliciosas criações.​ Mais informações no site da organização.

Curtinhas

Vila do Conde, 8 a 16 de Julho

Com o regresso do Curtas Vila do Conde – Festival Internacional de Cinema, volta também a Curtinhas, a acarinhada secção dedicada ao público familiar e juvenil, que apresenta uma extensa e cuidada programação de curtas-metragens, a criação de um espaço de oficinas e actividades lúdicas. Destaque para a sessão de encerramento, na qual será projectado Elemental, filme assinado por Peter Sohn e produzido pelos estúdios da Disney/Pixar.​ Mais informações aqui.

Cinema Paraíso

Famalicão, 5 de Julho a 2 de Agosto

Famalicão tem novo encontro marcado com a sétima arte ao ar livre. A 24.ª edição do Cinema Paraíso arranca já nesta quarta-feira no anfiteatro do Parque da Devesa em Famalicão, onde às estrelas do céu se juntarão também os astros de Hollywood, com a projecção de Os Fabelmans, o último título de Steven Spielberg. O Gato das Botas: O Último Desejo; Gato Preto, Gato Branco ou Barbie de Greta Gerwig, um dos filmes mais aguardados deste Verão, são alguns dos títulos que integram o cartaz. Todas as sessões estão marcadas para as 22h e têm entrada gratuita.

A programação completa encontra-se disponível aqui.

FESTAS

Sebastianas

Freamunde, 5 a 11 de Julho

Arrancam nesta quarta-feira as festas da cidade de Freamunde. Um evento religioso em honra de São Sebastião, é agora também um marco cultural que, em 2022, trouxe mais de 500 mil visitantes à região. O programa musical inclui Cuca Roseta e a Banda de Freamunde, Nininho Vaz Maia, Delfins, Rui Veloso, Valete e Kura. No dia 7 de Julho estará de volta a famosa Noite de Bombos, arruada livre e explosiva, com mais de 1500 bombos a serem tocados por locais e visitantes. Os horários e o programa, que inclui também uma Marcha Alegórica e fogo-de-artifício podem ser consultas aqui. ​A entrada é livre.

Recriação Histórica do Recontro de Valdevez

Arcos de Valdevez, 8 e 9 de Julho

A recriação histórica do Recontro de Valdevez de 1141, um momento-chave na história de Portugal que viu o confronto entre os exércitos de Afonso Henriques, futuro rei de Portugal, e os do seu primo Afonso VII de Leão e Castela, volta a ser resgatado da memória colectiva e encenado no Paço da Giela, em Arcos de Valdevez. Numa fascinante viagem à época medieval, esta iniciativa conta com dois dias plenos de animação itinerante, rábulas, dança, música, esgrima e gastronomia.

Mais informações aqui. A entrada é livre.

FEIRAS

Guarda-Livros

Guarda, 30 a 9 de Julho

Guarda-Livros, o novíssimo evento que teve a sua estreia no passado dia 30 de Junho, tem como país convidado Cabo Verde e contará até dia 9 de Julho com a participação de 20 ilustres convidados, entre os quais se destacam Mia Couto, Dulce Maria Cardoso e João Tordo. Com curadoria de Jorge Maximino e o apoio da Câmara Municipal da Guarda, o primeiro Salão do Livro homenageia, no centenário do seu nascimento, o ensaísta e filósofo Eduardo Lourenço, natural daquela cidade. Esta iniciativa será também marcada por vários momentos musicais, alguns dos quais proporcionados por artistas como Dealema, Capicua ou Luís Represas, e ainda debates, apresentações e lançamentos de livros, entrevistas de vida, visitas encenadas e sessões infantis. A entrada é grátis e o programa pode ser consultado aqui.