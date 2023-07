Primeiro clássico da I Liga será um Benfica-FC Porto

Será o primeiro jogo oficial da temporada - Supertaça a 8 ou 9 de Agosto, em Aveiro -, mas também o primeiro clássico da I Liga 2023/24: na 7.ª jornada, haverá no Estádio da Luz um duelo entre o campeão (Benfica) e o vice-campeão nacional (FC Porto). Com o sorteio nesta quarta-feira realizado em Lisboa, ficou-se a saber que na primeira jornada, agendada para o fim-de-semana de 12 e 13 de Agosto, as “águias” vão deslocar-se ao Estádio do Bessa para defrontar o Boavista, enquanto os “dragões” vão jogar no campo do Moreirense. O Sporting recebe o Vizela e o Sp. Braga terá um derby em casa frente ao Famalicão.

Com o já vasto leque de condicionantes a ditar um sorteio pouco puro, com a justificação de proteger as equipas participantes nas competições europeias e de evitar que clubes vizinhos actuem no seu terreno na mesma jornada, a chave 676245 definiu que, um par de minutos, depois se ficasse a saber que na ronda inaugural os dois primeiros classificados da época anterior começam fora.

O Benfica terá uma deslocação ao Porto para defrontar o Boavista, enquanto o FC Porto vai apadrinhar no Minho o regresso do Moreirense ao principal escalão. A duas dezenas de quilómetros de Moreira de Cónegos, haverá um interessante derby entre o Sp. Braga e Famalicão, enquanto outra equipa minhota (Vizela) será o rival do Sporting em Alvalade.

Ainda na primeira ronda, destaque para o regressado Farense, que recebe no São Luís uma das equipas que brilhou na última temporada: Casa Pia. Quem também está de volta à I Liga é o Estrela da Amadora, que na jornada inaugural terá um exigente teste com o “europeu” V. Guimarães.

Quantos a clássicos, será preciso esperar por Outubro. O primeiro está marcado para a jornada 7 e será o sempre “escaldante” Benfica-FC Porto, em véspera de jornada da Liga dos Campeões. Os “encarnados” na primeira volta vão jogar no Estádio da Luz com os dois “grandes” e, quatro rondas depois de defrontarem os portistas, recebem o Sporting. Quanto ao embate entre “leões” e “dragões”, será na 14.ª jornada em Alvalade. Essa ronda, prevista para 17 Dezembro, promete emoções fortes, uma vez que o Benfica jogará em Braga.

Antes de defrontarem as “águias”, os “guerreiros” vão receber na 4.ª jornada o Sporting, sendo que o duelo com o FC Porto está agendado para a derradeira ronda – o primeiro frente a frente entre bracarenses e portuenses será no Dragão.

Outro fim-de-semana que despertará interesse é o da 16.ª jornada, com dois derbies com muita história: na penúltima ronda da primeira volta, a primeira de 2024, o FC Porto vai ao Bessa, enquanto o Sp. Braga recebe o V. Guimarães.

Para além de haver um Sp. Braga-FC Porto na última jornada da 90.ª edição do principal campeonato nacional de futebol, a I Liga 2023/24 terá no seu último capitulo uma viagem do Benfica a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, sendo que o Sporting terminará o campeonato em casa, frente ao Desp. Chaves.

O sorteio da II Liga, que também se realizou nesta quarta-feira, ficará marcado pelo duelo funchalenses entre o Nacional e o Marítimo na Choupana. De volta aos campeonatos nacionais, o Belenenses vai ao Norte do país apadrinhar a estreia do AVS Futebol SAD. Paços de Ferreira e U. Leira, dois clubes com história no futebol português, defrontam-se no Estádio Capital do Móvel, e as duas formações “B” jogam em casa: o Benfica recebe o Mafra e o FC Porto o Tondela.

Antes do início do sorteio, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, mostrou vontade que o “lançamento de uma nova época” seja marcado por uma “revolução do futebol profissional”.

O dirigente, aproveitou ainda para destacar o trabalho feito pelo organismo: “O futebol português vale mais de 200 milhões de euros de impostos pagos, mais de 0,3% de contribuição para o PIB. É uma marca única, marca que vende talento.”

Também por isso, Proença perspectiva “um campeonato disputado, com os campeões e as decisões a acontecerem fim. Esperamos grande emotividade e época que estará centrada no que para nós é mais importante: o adepto.”