Benfica transfere Seferovic para o Al-Wasl

O Benfica anunciou esta quarta-feira a transferência definitiva do internacional suíço Seferovic para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, sem revelar os valores do acordo do avançado que tinha mais uma época de contrato.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a transferência em definitivo de Seferovic para o Al-Wasl. O Benfica deseja as maiores felicidades ao avançado suíço", escreveram os "encarnados" no site.

Seferovic, de 31 anos, e que esteve ligado ao Benfica durante seis épocas, esteve cedido a temporada passada aos turcos do Galatasaray, ao serviço dos quais disputou 13 desafios e marcou dois golos, e aos espanhóis do Celta de Vigo, onde realizou 18 partidas apontou três golos.

O internacional suíço chegou à Luz na época 2017/18, contratado aos alemães do Eintracht Frankfurt, tendo sido o melhor marcador da I Liga portuguesa em 2018/19.