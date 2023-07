Divórcio entre as aves é influenciado por promiscuidade e distâncias de migração

Sabia que as aves também se divorciam? Um estudo, publicado esta quarta-feira, revela que as aves se podem divorciar como consequência da promiscuidade ou dos elevados períodos de tempo associados ao processo de migração, durante os quais o casal se pode separar. A investigação foi realizada por cientistas do Instituto Max Planck para o Comportamento Animal (na Alemanha) e da Universidade de Sun Yat-sen, na China.

O “divórcio” entre as espécies de aves acontece quando uma delas, que compõe o par, procura um novo parceiro para a estação de reprodução seguinte, mesmo que o parceiro inicial ainda esteja vivo. No entanto, acredita-se que mais de 90% das espécies mantenha o parceiro durante, pelo menos, uma estação de reprodução.

Os cientistas, cuja investigação foi divulgada na revista Proceedings of the Royal Society B, argumentam que este comportamento está relacionado com a promiscuidade masculina e os processos de migração de longa distância, avança-se ainda no jornal The Guardian.

O estudo concluiu que as espécies com taxas altas de divórcio tendem a relacionar-se umas com as outras, tal como acontece entre as espécies com taxas mais reduzidas. O mesmo se aplica quando se fala de promiscuidade masculina.

Tarâmbolas, andorinhas, andorinhas-azuis, papa-figos e melros apresentaram uma elevada taxa de divórcio e promiscuidade masculina, de acordo com a investigação. Já as almas-de-mestre, albatrozes, gansos e cisnes são espécies com reduzidas taxas de divórcio e promiscuidade masculina.

Os efeitos da promiscuidade afectam os machos e as fêmeas de maneira diferente, uma vez que uma maior promiscuidade nos primeiros significa maiores taxas de divórcio.

“Quando um macho é promíscuo, [esse comportamento] é, muitas vezes, percebido como uma diminuição no seu comprometimento, uma vez que a sua atenção e recursos estão divididos entre várias fêmeas. Isto pode torná-lo menos atraente como parceiro e, portanto, mais propenso a estar ‘divorciado’ ​na temporada de reprodução seguinte”, explica ao The Guardian o investigador Zitan Song, co-autor do estudo. O seu grau de promiscuidade pode estar relacionado com as taxas de mortalidade e as elevadas distâncias das migrações.

Nas fêmeas, segundo Zitan Song, um maior grau de promiscuidade não se traduz numa elevada taxa de divórcio, uma vez que a incerteza quanto à paternidade das crias (o macho não sabe se é ou não o pai) pode ter como resultado que os machos também se dediquem aos cuidados parentais. Isto porque, na dúvida, podem ser os pais.

A equipa de investigação concluiu ainda que as aves que têm de percorrer maiores distâncias durante o processo de migração apresentam uma taxa de divórcio mais elevada. “Após a migração, os pares podem chegar ao destino de forma assíncrona, originando uma situação em que o primeiro a chegar pode acasalar com um parceiro diferente”, explicou ainda Zitan Song. O processo de migração pode ainda fazer com que as aves tenham de “pousar em diferentes locais de reprodução, originando assim o ‘divórcio’ devido a uma perda acidental”, continuou.

O divórcio nas aves pode ser, na perspectiva dos autores da investigação, “uma resposta mista” ao conflito sexual e aos factores ambientais.

O estudo incluiu a análise de informação já publicada sobre as taxas de divórcio para 232 espécies de aves, a taxa de mortalidade e as distâncias percorridas durante o processo de migração. Os cientistas avaliaram ainda as relações evolutivas entre as espécies e classificaram os machos e as fêmeas de acordo com o seu grau de promiscuidade, tendo por base dados relacionados com os comportamentos destas espécies.

Samantha Patrick, especialista em Biologia Marinha da Universidade de Liverpool que não contribuiu para este estudo, alertou para a sua importância, também citada pelo The Guardian. “À medida que o clima se torna cada vez mais imprevisível, os tempos de migração podem tornar-se mais variáveis e este artigo sugere que, entre as espécies, isso pode aumentar as taxas de divórcio.”