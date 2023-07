Pimenta no ** dos outros é refresco

Que me seja perdoada a mordacidade do título (devidamente autocensurado), mas foi o que pensei ao escutar a reação musculada do primeiro-ministro às recentes declarações de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). Dias antes, o bucolismo de Sintra não terá sido inspirador para Lagarde anunciar boas novas para quem está estrangulado pelas prestações que paga aos bancos pelos créditos hipotecários. A inflação é persistente. Para Lagarde, isto justifica a manutenção dos juros elevados. Não esperem – advertiu – a descida dos juros até ao final de 2023.

Lagarde teve o seu momento “elefante em loja de porcelana” ao explicar, em tom não pedagógico, que a culpa da inflação persistente é dos salários que subiram de mais e causaram a resistência da inflação. É o velho problema do ovo e da galinha. O surto inflacionista convoca um aumento dos salários para que o poder de compra dos detentores de rendimentos do trabalho não seja comido pela inflação. Mas se os salários acompanharem de perto a subida da inflação, a inflação entranha-se na economia e resiste à descida. É, também, o velho problema da insensibilidade de uma certa corrente de economistas que se esquece que a Economia é uma ciência social, ao serviço das pessoas, e não um laboratório de experiências à mercê de sofisticadas medições econométricas. O episódio mostrou, ainda, que o BCE ou Lagarde precisam de melhorar a política de comunicação. Muito embora o mandato do BCE seja a manutenção da estabilidade de preços (sem ser em “economês”: inflação reduzida e estável ao longo do tempo), e apesar de a instituição não responder politicamente perante as outras instituições da UE e os governos nacionais, ela deve explicar as suas opções sem mobilizar a oposição generalizada.

Essa mobilização aconteceu logo a seguir ao fórum de bancos centrais em Sintra. Do Presidente da República ao primeiro-ministro, a com a inusitada convergência dos partidos com assento parlamentar, de uma ponta à outra. Os políticos podem, e devem, pronunciar-se sobre tudo o que tenha relevância política. É o caso das decisões de política monetária, que atingem o bem-estar das pessoas, mais a mais quando delas perpassa uma certa insensibilidade social e a penalização de franjas da sociedade que já estão a suportar o ónus do surto inflacionista.

Este é um equilíbrio delicado. O BCE tem competência exclusiva na política monetária da zona euro e é politicamente independente, não sendo permeável a pressões, venham elas de onde vierem. A questão que se colocaria é se as reações adversas (hostis em certos casos) de políticos portugueses colidem com a independência do BCE. Se dissermos que sim, corremos o risco de aplicar uma venda sobre a boca de agentes políticos que representam a população de um país, como se eles estivessem proibidos de reagir a decisões do BCE. Não pode ser o caso. Mas é preciso desdramatizar: estas declarações são para consumo doméstico, uma espécie de prova de vida que alinha políticos e titulares de órgãos de soberania com um sentir popular anti-BCE que toma uma dimensão crescente. Compensa inventar um mau da fita e mobilizar as massas. Na esfera comunicacional, contudo, o episódio não passa a fronteira. O(a) leitor(a) também pode apostar que estas reações não tiram o sono aos membros da Comissão Executiva do BCE.

Estas declarações são para consumo doméstico, uma espécie de prova de vida que alinha políticos e titulares de órgãos de soberania com um sentir popular anti-BCE crescente. Compensa inventar um mau da fita e mobilizar as massas

Mas a conjuntura económica não penaliza os detentores de rendimento do trabalho apenas pela via dos juros elevados. Também têm sido penalizados pelo surto inflacionista. É neste contexto que a reação do primeiro-ministro merece um comentário. Para Costa, os lucros extraordinários são a principal causa da inflação. Faça-se, por um momento e por conveniência argumentativa, a vontade ao senhor primeiro-ministro: faça-se de conta que a inflação que nos asfixia é consequência de lucros extraordinários (não existe consenso entre os especialistas). E isso não se aplica também ao Estado? Se os resultados da execução orçamental forem aferidos como o barómetro do desempenho financeiro do Estado, é só recordar que Portugal teve um excedente orçamental sem precedentes no primeiro trimestre de 2023. Em linguagem terra a terra: o Estado deitou mão a lucros como nunca aconteceu; o Estado está a ganhar, e muito, com a inflação elevada e persistente.

Faça-se de conta que a inflação que nos asfixia é consequência de lucros extraordinários (não existe consenso entre os especialistas). E isso não se aplica também ao Estado?

Como a política orçamental continua na órbita dos governos nacionais, por que razão o Governo não equaciona uma forma atípica de redistribuição consentânea com os tempos excecionais que estamos a viver? Traduzindo: o Governo podia devolver aos cidadãos parte dos “lucros” que obteve à boleia da inflação. Podia-o fazer através de créditos de imposto, de subsídios da mais variada ordem, da redução dos impostos que pagamos por auferirmos um salário, ou de uma combinação destas modalidades. Talvez não fosse má ideia o PS socorrer-se da memória histórica, evocando Jorge Sampaio: “há vida para além do défice” (e, nestas circunstâncias, da dívida pública também). Seria uma honesta mnemónica à disposição do Governo.

Em vez de desviarem as atenções e encomendarem o vitupério popular contra o BCE, Costa e o Governo deviam fazer o que está ao seu alcance. É mais honesto e mais responsável do que endossarem as culpas para o BCE como se seu não fosse um quinhão da culpa por muitas pessoas estarem a perder rendimento real.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico