Lagarde e os gritos de Ulisses

Dará jeito a todos, do Governo à oposição, passando pelo Presidente, culpar a infame Lagarde por todos os males do mundo. Mas não foi a governadora do BCE que decidiu amarrá-los aos seus mastros.

Conta-nos o glorioso Ulisses, na magnífica tradução da Odisseia de Frederico Lourenço que se deixa ler com mitológico deleite, que, antes de passar ao largo da ilha das sereias, ordenou aos seus homens que colocassem nos ouvidos “cera doce, para que nenhum deles as oiça”. E, um pouco mais à frente ou uns versos mais atrás, para o caso pouco interessa, conta-nos mais ainda. Conta-nos que, consciente das suas tentações e fraquezas, sabedor de que nem ele próprio conseguiria resistir ao mítico canto das criaturas “que todos os homens enfeitiçam”, se fez amarrar ao mastro do seu navio, deixando indicações expressas aos companheiros para que o “[amarrassem] com mais cordas ainda” caso viesse, como sabia que viria, a ordenar-lhes que o libertassem. Só assim – disso tem a certeza porque lho garantiu a própria Circe – escapariam, uns e outros, ao destino de acabar como meras “ossadas de homens decompostos” com suas “peles marcescentes”.