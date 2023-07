Avenida dos Aliados

Trabalhei na baixa do Porto e acompanhei as vicissitudes por que passou a outrora acolhedora Avenida dos Aliados. Animei-me a escrever esta carta para secundar o poveiro Ademar Costa, cujo texto – “Os cubos de granito de Álvaro Siza” – põe a nu o rei Álvaro Siza. Que, basicamente, substituiu o verde relvado e as flores da Avenida pela monotonia cinzenta do granito. Transformada numa sufocante fornalha no Verão e num desolado e ventoso espaço aberto nos rigores do Inverno. Felizmente o incontestado Siza, cujos méritos são conhecidos, não se lembrou da lousa de Valongo! Enfim, uma clássica história de “o rei vai nu” em que o monarca Siza desta vez se apresentou nu ou francamente mal vestido e não houve na altura quem abrisse os olhos dos decisores camarários.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

A imoralidade de Lagarde

A senhora Lagarde, ao dizer que não se devem aumentar salários, recebendo 460 mil euros/ano, fica-lhe mal, sendo imoral. Conseguiu que toda a oposição censurasse o seu discurso. Não é coisa pouca. Esquerda e direita, aqui, têm posições diferenciadas. Enquanto presidente do FMI, impôs-nos um receituário de austeridade de garrote, cortando, criminosamente, salários e pensões a esmo, que nos fez gritar. A própria assumiu o crasso erro, já que a terapia aniquilou o enfermo, ajudando a afundar a economia. Culpa, agora, os trabalhadores pelo aumento das taxas de juro e diz que as subidas salariais para compensar aumentos inflacionados de bens fazem perigar a economia e os próprios trabalhadores (!). Afinal, aquela verificada autocrítica foi uma manobra de cinismo e hipocrisia. O débil aumento salarial não acompanha a inflação – nem de longe.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Lagarde

​Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, considera que aumentar salários leva ao aumento das taxas de juro. Esta afirmação é escandalosa tendo em conta que o salário desta senhora é de 400 mil euros anuais. É certo que ao aumento de salários devia corresponder aumento de produtividade. Mas estará a generalidade dos empresários portugueses preparada para incentivar a aumentar o nível de produtividade? Como é possível uma só pessoa dispor da vida económica e financeira dos milhões de trabalhadores da União Europeia? Convém não esquecer que Christine Lagarde é uma defensora da continuidade da guerra Ucrânia/Rússia.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O perigoso labirinto

Registei com alguma estupefacção que alguns analistas entrassem em pânico com o recente caso de Prigozhin. Milhazes foi categórico ao afirmar que "a guerra da Ucrânia comparada com uma possível desintegração caótica da Federação Russa é uma brincadeira de crianças, se o poder central em Moscovo enfraquecer pode transformar a Rússia num país extremamente perigoso e isso ninguém quer (...)".

Provavelmente chegaremos a um ponto em que todas as partes tentarão dar uma saída ao conflito mas todos se encontrarão num labirinto indecifrável. Parece que ainda vamos a meio deste conflito e parte dos piores cenários já se confirmou, centenas de milhares de mortos, milhões de refugiados, escalada na catástrofe ambiental, escalada real na ameaça nuclear, agravamento de uma profunda crise económica, etc.

Para alguns responsáveis, estes níveis de senilidade ainda são pequenos e continuam a alimentar a máquina da guerra em vez de a parar. Para todas estas contradições só poderemos ter uma certeza: o mundo tornou-se um lugar onde a imprevisibilidade de um conflito nuclear se tornou muito mais evidente.

​Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira

As Ordens profissionais

As Ordens não são " donas absolutas" dos respectivos profissionais. As Ordens devem e têm de ajudar a regulamentar o melhor funcionamento dos respectivos profissionais na sociedade. Devem servir de orientação, de dignificação e até de apoio aos profissionais respectivos. Mas não devem ter um poder quase único, em tudo o que envolve a actuação de quem se inscreve nas mesmas. E os seus órgãos directivos devem ter profissionais de outras áreas, para não circularem sobre si mesmas, como vem a acontecer em qualquer das Ordens existentes. Ordens que cada vez são mais, e mais, totalmente fechadas em si mesmas.

E se eventualmente houve, em tempos idos, uma forte necessidade de criar Ordens profissionais com muita concentração de poder, em tudo o que se reportava com os seus associados, tal já não acontece hoje. Há que abrir, e deixar de estar demasiado autocentradas, uma necessidade de adaptação ao evoluir dos tempos.



Augusto Küttner de Magalhães, Porto