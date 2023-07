Milhares de palestinianos fogem de campo de refugiados na Cisjordânia. Três crianças morreram

Cerca de três mil palestinianos fugiram do campo de refugiados de Jenin na sequência de uma grande incursão lançada por Israel na região ocupada da Cisjordânia nesta segunda-feira. É a maior investida israelita no território em quase 20 anos e já matou, pelo menos, 10 pessoas.

Entre as vítimas mortais estão três crianças que viviam no campo de refugiados de Jenin, denunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS). Fonte oficial disse, segundo a Sky News, que os menores morreram porque as ambulâncias de socorro foram impedidas de chegar ao local para acorrer às vítimas. Outras 100 pessoas ficaram feridas, 20 delas com gravidade, muitas delas por causa de ferimentos de balas e de estilhaços.

A Médicos Sem Fronteiras também condenou em comunicado de imprensa "as obstruções à prestação de cuidados médicos em Jenin durante o mais recente raide militar na Cisjordânia, o maior desde 2002".​​ A organização confirmou que está a prestar cuidados de saúde de emergência na cidade, mas que as estruturas de saúde foram afectadas e a resposta médica à emergência está a ser obstruída.

Esta é primeira grande operação militar em Jenin desde 2002, quando mais de 50 palestinianos e 23 soldados israelitas morreram em combates que duraram mais de uma semana. Em Junho deste ano, já se registou um ataque com drones na cidade — um dos principais palcos dos confrontos entre palestinianos e israelitas, a par de Nablus, a menos de 50 quilómetros de Jenin.

Kamal Abu al-Roub, vice-governador da cidade, disse à Agência France-Presse (AFP) que um sexto dos habitantes no campo de refugiados já abandonou o local para fugir dos ataques com drones e das centenas de militares enviados por Israel. Jenin, criada nos anos 1950, é a base de muitos combatentes de grupos como o Hamas, a Jihad Islâmica e a Fatah — resistentes para os palestinianos, terroristas para os israelitas.

Muitos dos refugiados em fuga precisam de comida, de água e de leite em pó, alertou fonte oficial da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, citada pelo The Guardian. A autarquia de Jenin disse que está a preparar um plano para que os palestinianos possam ser acolhidos em escolas e noutras infra-estruturas da cidade, longe do campo de refugiados.

A ministra da Saúde palestiniana, Mai Al Kaila, disse ao Al Jazeera que "a situação em Jenin é muito difícil e dura​": "A rede de água e electricidade está danificada, especialmente dentro do campo de refugiados​. Os hospitais estão lotados de feridos, e alguns profissionais de saúde não conseguem chegar ao hospital onde deveriam trabalhar." ​

De acordo com a Cruz Vermelha Palestiniana, o número de refugiados em fuga deverá aumentar nas próximas horas, à medida que as investidas israelitas prosseguem. O ataque já foi criticado pela Jordânia, pelo Egipto, pelos Emirados Árabes Unidos e por todos os Estados-membros da Organização da Cooperação Islâmica. Fonte da Casa Branca apoiou "o direito de Israel à autodefesa", mas considerou que "a protecção dos civis deve ser prioritária".

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que ordenou a operação militar porque, "nos últimos meses, Jenin se transformou num porto seguro para o terrorismo": "Nós vamos pôr termo a isso", declarou o líder israelita, citado pelo The Guardian. Até agora, foram registados 10 ataques aéreos. Os centros de comando dos militantes estarão a ser destruídos, e os fornecimentos de armas e às fábricas foram bloqueados, disse Netanyahu.

O primeiro-ministro israelita garantiu que os ataques estão a realizar-se "com um mínimo de danos para os civis". Mas, só este ano, e com o último balanço de vítimas mortais contabilizadas na segunda-feira, já morreram 113 palestinianos na Cisjordância por causa dos confrontos violentos com os israelitas. Alguns ataques estão a decorrer em áreas residenciais, o que pode constituir uma violação às leis humanitárias internacionais.