Birras de Verão. Fico com Ele mas leva a lista

Com o verão sobem as temperaturas nos termómetros e nas famílias, e as Birras de Mãe chegam ao rubro.

A avó/mãe, Isabel Stilwell, e a mãe/filha, Ana Stilwell, aproveitam os minutos de paz que conseguem resgatar à confusão de baldes e bóias, bolas-de-berlim e chantagens de adolescentes, para responder ao vivo às perguntas que avós e mães lhes enviam.

Uma avó protesta que a filha lhe deixa o neto com uma lista infindável de exigências e recomendações. Daquelas que ocupam a porta inteira do frigorífico. Quer saber como reagir, sem criar um cisma familiar.

As Birras de Verão tentam salvar-lhe as férias.

Nestas Birras de Verão discutem, sem sombra de politicamente correcto, medos, irritações, perplexidade, raivas e mal-entendidos entre gerações, na esperança de que quem as escuta, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Isabel Stilwell é jornalista e escritora, mãe de três filhos e avó de oito netos, número sempre em actualização. Ana Stilwell, é cantautora, estudou Educação de Infância e é mãe de quatro filhos, entre os 5 e os 12 anos.