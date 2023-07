Hotel G.A Palace nasce em antigo palacete do Porto

Hotel de luxo cinco estrelas nasce da reabilitação de um antigo palacete do século XIX junto à Praça da Batalha, no Porto, com abertura prevista para 1 de Agosto. Mas há mais planos para a cidade.

O novo hotel de luxo do Porto nasce da reabilitação de um palacete construído no século XIX, e que durante três gerações pertenceu a uma família burguesa da cidade.

Situado a dois passos do Teatro Nacional São João e dos cachorrinhos do Gazela, o G.A. Palace é o primeiro projecto dos investidores italianos ​Genaro Balzano e Antonio Tramontano (a marca G.A. corresponde às iniciais dos nomes), ambos com experiência na área da hotelaria.

De acordo com a responsável comercial do hotel, Ana Fernandes, terão sido as “características únicas” da cidade que levaram os investidores a apostar neste projecto “exclusivo”, com abertura prevista para 1 de Agosto. A reabilitação do antigo palacete manteve a fachada original, uma “mais-valia” para conservar o edifício histórico sem perder a sua identidade.

O hotel vai contar com 65 quartos, divididos por diferentes tipologias, nos quais se destacam três estilos diferentes de suítes (21 no total). A média de preços por noite pode variar entre os 250 e os 600 euros. A decoração tem um “toque italiano” com as palmeiras mediterrânicas e os ciprestes italianos a ornamentar o espaço exterior. Pormenor: a piscina interior aquecida do spa está directamente ligada à piscina exterior do jardim (separadas por um vidro), disponível durante todo o ano. O spa Essence integra ainda sauna, banho turco, sala de massagens, e ginásio.

O hotel G.A Palace tem 65 quartos, de diferentes tipologias DR A abertura está prevista para o dia 1 de Agosto DR Fotogaleria O hotel G.A Palace tem 65 quartos, de diferentes tipologias DR

Entre os serviços, destaque para o restaurante Acqua, inspirado numa "osteria tradicional", liderado pelos chefs Vítor Santos e Matteo Rodolico. Além da carta especializada em cozinha italiana, o restaurante com esplanada contará com um menu de snacks também disponível ao longo do dia.

Além deste projecto, os investidores estão a planear abrir mais uma unidade hoteleira na cidade do Porto. Situado na Rua da Fábrica, o novo espaço também está localizado num edifício histórico, e vai ter 35 quartos e um restaurante italiano.

Foto O hotel tem uma piscina interior que está directamente ligada à piscina exterior do jardim DR

Texto editado por Mara Gonçalves