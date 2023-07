Países Baixos: “Uma repetição do PRR não é necessária”

Diplomata de carreira e líder do segundo partido mais votado nas últimas eleições, Sigrid Kaag é, desde o início do ano passado, a vice-primeira-ministra e ministra das Finanças dos Países Baixos. Esteve na semana passada em Lisboa para se encontrar com o seu homólogo Fernando Medina, com a reforma das regras orçamentais europeias como um dos temas em cima da mesa. Nesse debate, surpreendeu ao assumir uma posição em conjunto com a Espanha e ao recusar, no mês passado, juntar-se à Alemanha na sua última proposta. A ideia, diz em entrevista ao PÚBLICO, é fazer pontes com todos os países. “Temos muitos mais pontos em comum do que pensamos. Se nos focarmos apenas naquilo que nos divide, criamos ainda maiores divisões”, afirma. No entanto, são também evidentes as divergências de opiniões entre Portugal e os Países Baixos em diversas matérias. Uma delas é a criação de uma capacidade orçamental permanente na zona euro, que Portugal defende e Sigrid Kaag recusa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt