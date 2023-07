Terça na TV: a Estátua da Liberdade, Godzilla e Magic Mike XXL

CINEMA

Godzilla II: O Rei dos Monstros

Hollywood, 17h40

A Humanidade vê-se ameaçada por monstros de grandes dimensões em lutas territoriais por todo o planeta Terra. Os combates entre os titãs vão ceifando vidas e destruindo tudo à sua volta. Numa derradeira tentativa de sobrevivência, os responsáveis máximos pela Monarch, uma agência criptozoológica, percebem que existe apenas uma forma de os conter: recorrer aos poderes de Godzilla, o réptil mutante de 50 metros de altura, cuja força e resistência talvez salve o planeta da brutalidade de Ghidorah, a enorme criatura de três cabeças que subjuga todas as outras. Em 1954, a Toho Film Company Ltd. produziu um filme sobre Gojira (ou Godzilla), uma espécie de lagarto que irrompia pela cidade de Tóquio (Japão). O filme tornou-se um êxito de bilheteira pelo mundo fora. Seis décadas depois da sua criação original, surge, pelas mãos do realizador Gareth Edwards e do argumentista Max Borenstein, uma nova versão da história. Agora, Godzilla II: Rei dos Monstros continua a história que Gareth Edwards filmou em 2014, cruzando alguns elementos apresentados em 2017 no filme Kong: A Ilha da Caveira. Ken Watanabe e Sally Hawkins voltam às personagens encarnadas em Godzilla; Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch e Zhang Ziyi juntam-se ao elenco.

Magic Mike XXL

Cinemundo, 19h

Mike (Channing Tatum) é um homem atlético e carismático. No passado, ganhou muito dinheiro com os seus dotes físicos, transformando-se em Magic Mike, o mais requisitado stripper do Clube Xquisite, pertencente a Dallas (Matthew McConaughey). Até ao dia em que conheceu Brooke (Cody Horn) e deixou essa vida para trás. Agora, três anos depois, os seus antigos colegas decidem que chegou o momento deles próprios abandonarem os palcos. Porém, antes disso, desafiam Mike para uma última actuação em Myrtle Beach. Juntos, decidem criar um espectáculo memorável. Com realização de Gregory Jacobs, é a continuação da história iniciada por Steven Soderbergh.

Caça-Fantasmas: O Legado

TVCine Top, 21h30

Sem dinheiro mas decidida a começar de novo, Callie muda-se com Trevor e Phoebe, os filhos adolescentes, para a pequena cidade de Summerville, Oklahoma. A ideia é viver na grande e decrépita mansão que herdou do pai. Ao correrem todos os cantos da propriedade, os miúdos vão fazer uma descoberta fenomenal: toda a parafernália do avô, usada nas missões de salvamento dos icónicos Caça-Fantasmas, um grupo de investigadores do paranormal muito famoso no passado. Quando a cidade é atacada por estranhas criaturas vindas do subsolo, os dois irmãos juntam-se a novos amigos para investigar. Com realização e argumento de Jason Reitman e produção de Ivan Reitman – pai de Jason e realizador d’Os Caça-Fantasmas original de 1984. Com o regresso de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, esta sequela conta ainda com Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd.

SÉRIE

Transporter

AMC, 22h10

Estreia da segunda temporada de Transporter, uma série que une ingredientes confiáveis para uma receita simples: um homem, um carro e algo para transportar. Parece fácil, mas nada será o que parece. Frank Martin, o nosso ex-agente das Forças especiais, não costuma fazer perguntas e tem as suas regras, mas será sempre testado nas suas viagens por Paris, Berlim, Genebra ou Nova Iorque, entre hotéis, clubes nocturnos e o mar do Mediterrâneo. Os próximos episódios serão à mesma hora, todas as terças.

DOCUMENTÁRIOS

Como Apanhar Um Traficante

National Geographic, 22h10

Estreia a quinta temporada de uma série que se debruça sobre o crescente tráfico de narcóticos que atravessa as fronteiras dos Estados Unidos. Desta vez, o foco são os aeroportos americanos, à medida que as viagens internacionais têm novo fluxo.

Estátua da Liberdade: Um Gigante à Francesa

RTP2, 22h59

Um documentário em estreia que conta a história de um dos símbolos mais reconhecíveis no mundo com os seus 93 metros de altura, que olha sobre Nova Iorque, a Estátua da Liberdade. Uma construção que quase desabou e necessitou de uma cooperação entre franceses e americanos para a salvar.

DESPORTO

Ciclismo: Volta à França 2023

RTP2, 14h25

Continua a 110.ª edição da Volta à França em bicicleta, a famosamente apelidado de prova Rainha do ciclismo Mundial. Aqui será mostrada e comentada a quarta etapa que irá desde Dax até Nogaro.