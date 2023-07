Luedji Luna em digressão europeia com passagem por Lisboa. E traz Zudizilla

A cantora e compositora baiana actua esta quarta-feira no B.Leza antes de percorrer a Europa. Com ela, estará em palco o rapper e produtor brasileiro Zudizilla. Às 21h.

Quatro anos após a sua estreia em Portugal, a cantora e compositora brasileira Luedji Luna está de volta para um concerto único antes de rumar a outros palcos europeus. O reencontro está marcado para esta quarta-feira, no B.Leza, em Lisboa, às 21h. E se em 2019 Luedji trazia na bagagem o seu álbum de estreia, Um Corpo no Mundo (numa referência à diáspora africana), agora traz-nos a versão deluxe do seu mais recente trabalho, Bom Mesmo É Estar Debaixo D’Água. Editado em 2020, foi relançado em 2022 com o mesmo título, mas na prática é mesmo um novo álbum, pois do anterior recupera apenas três faixas, remisturadas (o tema-título, Lençóis e Manto da Noite), acrescentando-lhes dez canções inéditas (O que é o amor?, Blue, Salto, Pele, Tempos artificiais, Enquanto durmo, Corpo tempestade, Metáfora, Sinais e 3 Marias), em parceria com os compositores, Marissol, MWABA, François Muleka e Ravi Landim.

Nascida em Salvador da Bahia, em 25 de Maio de 1987, Ludji Luna é uma das vozes da nova geração de músicos brasileiros e, em simultâneo, rosto e voz da negritude. Este seu novo trabalho aborda o amor do ponto de vista das mulheres negras, daí Luedji ter convidado, para participações especiais faladas nas várias faixas, nomes como Aza Njeri, Day Rodrigues, Linn da Quebrada, Mayra Andrade, Nuna Nunes, Valdecir Nascimento e Winnie Bueno.

No comunicado onde se anuncia a actual digressão europeia, Luedji diz que “as letras estão mais directas, simples, menos alegóricas, metafóricas, ao contrário do que acontecia nos trabalhos anteriores”, justificando assim as canções inéditas: “O facto de me sentir mais madura e mais segura em relação a mim mesma, à minha carreira, às minhas escolhas, fez-me ter coragem de mostrar essas canções que são novas para o público, mas já têm muita história”.

Com Luedji Luna, estará o rapper e produtor brasileiro Zudizilla, que está também prestes a lançar, no dia 7 de Julho, o terceiro volume de Zulu, que apresenta como “ópera preta”. Depois de Zulu vol. 2 – De César a Cristo (2022), é a vez de Zulu vol. 3 – Quarta Parede, com produção de 808 Luke e participações de Fúria, Don L, Galo de Luta, Melly, Paula Lima, Lino Krizz, Yoùn, Tuyo e, claro, Luedji Luna.

Depois do concerto em Lisboa, a digressão de Luedji Luna percorrerá palcos nos Países Baixos, França, Suíça, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, e Espanha. O concerto do B.Leza tem ainda outro atractivo: na primeira parte, actuará o MC brasileiro Udi, em Portugal há quatro anos, com um repertório dedicado ao dia da independência de Cabo Verde (declarada em 5 de Julho de 1975), que se celebra precisamente nesta quarta-feira.