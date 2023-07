P24. Último voo do Ariane 5. Europa está a ficar para trás na corrida ao espaço?

Neste episódio, conversamos com Tiago Ramalho, jornalista da secção de Ciência sobre o histórico foguetão europeu.

O foguetão europeu Ariane 5 deverá descolar pela última vez na noite desta terça-feira, a partir das 10 e meia da noite, hora de Lisboa. Com este último voo, fecha-se um ciclo de quase 30 anos, com um total de 117 voos do foguetão europeu.

O Ariane 6 está na linha de sucessão, mas o lançamento já só deverá acontecer em 2024.

Será que a Europa ainda vai a tempo de fazer frente à concorrência dos privados na indústria aeroespacial?

Neste episódio, conversamos com Tiago Ramalho, jornalista da secção de Ciência.

